Rafa Nadal: "Tengo que mejorar, trabajar y ojalá que el físico me permita llegar al objetivo"

Rafa Nadal dio un paso adelante en el Masters 1000 de Roma. Después de caer en los cuartos de final del Mutua Madrid Open contra Carlos Alcaraz, el tenista vio en el Foro Itálico una gran oportunidad de seguir mejorando y recuperando sensaciones de cara la nueva edición de 2022.

En su estreno en Roma, Rafa Nadal se impuso al pistolero John Isner por 6-3 y 6-1. Después de su victoria, el manacorí aseguró que no había sido "un buen comienzo" porque "siempre es difícil el inicio". También reconoció que su rival "no ha estado a su mejor nivel". "Después de un par de fallos suyos, el partido ha cambiado", continuó.

El ganador del último Open de Australia ya conoce quién será su rival en los octavos de final del Masters 1000 de Roma. Para ganar un puesto en los cuartos deberá superar al canadiense Denis Shapovalov, al que considera como "uno de los mejores" del circuito de la ATP.

Rafa Nadal, en el Masters 1000 de Roma 2022 Reuters

"Sé lo peligroso que es y tengo que jugar mejor que hoy. Ahora tengo la oportunidad de jugar contra otro gran jugador y repito, de hacer mejor las cosas que al principio de este partido", comenzó Nadal sobre Shapovalov después de su primer triunfo en el Foro Itálico contra Isner.

Paso a paso

En Italia esperan ver un Rafa Nadal - Novak Djokovic. Pero el tenista español no piensa en esa hipotética semifinal: "Si me enfrentara a Djokovic sería una gran noticia porque significaría que he ganado varios partidos, pero no me preocupa tanto el torneo a largo plazo como me preocupa el día a día".

"No tomo estos torneos como preparación para ningún otro, porque son eventos históricos. Pero ahora estamos en una perspectiva diferente tras la lesión. Estoy más centrado en mi mejora diaria más que en los rivales, pensando en lo que tengo que hacer para mejorar, aunque lo más importante es sentir que estoy en una línea ascendente", añadió Nadal.

El objetivo es recuperar sensaciones: "He hablado claro desde mi vuelta. Quiero recuperar las mejores sensaciones y recuperar cosas que he perdido. Necesito entrenar el máximo para estar bien en dos semanas. Mañana es lo importante, pero no puedo permitirme perder oportunidades de recuperar".

"Lo mejor de este miércoles es que he ganado el partido. Tengo que mejorar, no queda más que trabajar y ojalá que el físico me permita llegar al objetivo. Cada victoria ayuda, necesito encontrar cosas en rachas positivas. El objetivo es volver a jugar sin tener que pensar demasiado", sentenció el ganador de títulos 21 del Grand Slam.

