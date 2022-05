Arda Turan se confiesa: problemas para dormir y hacer dieta, el lanzamiento de su bota a un linier...

Arda Turan continúa disfrutando del fútbol en las filas del Galatasaray. El veterano jugador turco ha hablado recientemente con los alumnos de la Universidad de Estambul Kent. Esto después de ser nominado como el futbolista más querido y ejemplar del año 2022, tras un estudio del Departamento de Administración de Empresas de dicha facultad.

Durante el encuentro con los estudiantes, Arda Turan ha repasado su etapa en España y de cómo su vida en nuestro país era mejor, afirmando que ahora ha pasado por "problemas para dormir". También ha explicado el porqué no fue al partido contra el Barcelona, club en el que militó en La Liga, además de en el Atlético de Madrid.

"He tenido problemas para dormir durante años, no puedo dormir bien. Es una confesión, pero no me cuidé bien. La razón es puramente psicológica. Hubo momentos en los que no pude recuperarme bien psicológicamente. Empezaba una dieta y la rompía a los diez días. Empezaba a trabajar y después de daba por vencido", ha comenzado exponiendo.

Arda Turan celebra su gol con el Galatasaray Twitter (@GalatasaraySK)

"No culpo a nadie, pero el ambiente que hay en el país me desanimaba. No poder progresar, me desanimaba. ¿Por qué no podemos jugar mejor? ¿Por qué no podemos hacer mejores pases? Por cierto, yo también soy un poco emocional, me caigo rápido", ha continuado el turco.

"Me cuidaba mejor en España porque me sentía mucho más libre. No hay nada mejor que sentirse libre. Veo mi aventura en España como una historia completa, pasé muy buenos días. Lo extraño, pero hay un dulce gusto de anhelo con tranquilidad", ha asegurado Arda Turan.

En cuanto a su ausencia contra el Barça, ha explicado que "es la elección del técnico y de nuestro club". "Mi obligación como capitán del equipo es actuar y seguir de la manera correcta. Porque creo que represento identidad del canterano y la cultura del Galatasaray. Respetuosamente, si no fui a Konya en Göztepe, si no soy realmente importante para el equipo, no tiene sentido estar tampoco ante el Barcelona porque no soy un guía turístico", ha agregado.

Lanzamiento de bota

Además, también se ha referido al famoso momento en el que lanzó una bota a un linier: "Eran los cuartos de final de la Copa del Rey, creo que íbamos por delante por 1-0. El balón pegó en la mano de Javier Mascherano tras un disparo de Fernando Torres. Todos pensamos que era penalti y paramos porque era penalti. Cuando paramos, el Barcelona salió al contragolpe, nos atraparon entre Messi, Neymar y Suárez en campo abierto, y encajamos el gol. Cuando concedimos el gol, protestamos fuertemente al árbitro".

"Las protestas siguieron en el descanso. Mientras se desarrollaba esta protesta en el entretiempo, la actitud del árbitro fue muy dura contra nosotros, fue mucho más educado con los jugadores del Barcelona. Yo estaba muy enojado por esto, y otra jugada, Dani Alves y Rakitic me pisaron el pie y me clavaron los tacos, me quitaron la bota y el árbitro dijo 'sigue'. Yo sé bien que fue totalmente incorrecto lo que hice, pero admito que es un recuerdo lindo", ha finalizado el futbolista.

