Arda Turan, 1.500 días tras el Barça: un disparo en un hospital, varias peleas y su desaparición

En abril de 2017 jugó su último partido con el FC Barcelona. En enero de 2018 deja sus filas como cedido. Pero no es hasta junio de 2020 que se desvincula definitivamente de la entidad azulgrana. El ocaso de Arda Turan (Fatih, Turquía; 1987) empezó hace bastante tiempo, pero justo ahora que debería reencontrarse con el equipo culé en la Europa League se hace más evidente que nunca.

No habrá tal cara a cara entre Turan y el Barça por el simple motivo de que el futbolista turco está apartado de la disciplina por el entrenador catalán Domènec Torrent. El técnico no quiere contar con él por su mal estado físico y Arda solo se entrena, ya que ni siquiera ha viajado con el equipo a Barcelona -el único en no hacerlo-. No ayudó tampoco una foto reciente en la que aparece con el predecesor en el banquillo, Fatih Terim, destituido tras un fuerte cruce con el presidente de la entidad, Burak Elmas.

Arda Turan verá desde Estambul el enfrentamiento entre su equipo actual y aquel al que fue en el mejor momento de su carrera y donde se apagó inexplicablemente. Su futuro es desolador. No se espera que vuelva a jugar como tampoco que el Galatasaray extienda su contrato que acaba en junio. Con 35 años y un conflictivo historial tiene complicado convencer a algún equipo de incorporarse a sus filas.

Arda Turan en su presentación con el Galatasaray Galatasaray

Lejos queda ya aquel momento en el que Arda Turan fichaba, en 2015, por el entonces recién coronado campeón de Europa. El turco desembarcaba en el equipo culé tras convertirse en la estrella del Atlético de Madrid en las cuatro temporadas que estuvo en el Vicente Calderón. Su traspaso fue una bomba de más de 40 millones entre fijos y variables, pese a que no iba a poder debutar hasta invierno por una sanción al Barça.

Tres peleas seguidas

Rápido se apagó en Can Barça y solo bastó una temporada y media para que Ernesto Valverde, técnico culé, dejara de contar con él. Se fue cedido al Istanbul Basaksehir en 2018, año en el que aún con contrato en el Barça protagonizó dos sonadas polémicas: una dentro del campo y la otra fuera de él. La primera fue en mayo, cuando agredió a un juez de línea al que agarró y empujó, siendo sancionado con 16 partidos de suspensión y casi 8.000 euros de multa. La otra, más escandalosa, ocurrió con un arma como el objeto señalado en la escena.

Todo ocurrió una noche en la que se peleó en una discoteca con el popular cantante Berkan Sahin, que había acusado al futbolista de haber acosado a su mujer. Turan le rompió la nariz al artista y en el hospital disparó, supuestamente por accidente, contra el suelo un arma para la que no tenía licencia. Fue condenado a 20 meses de cárcel que no llegó a cumplir.

Entre escándalos se fue apagando la llama de Arda Turan, que acabó dejando también la selección de Turquía por la puerta de atrás. Aquello fue por otra pelea, esta vez contra un periodista y en un avión en el que viajaban de vuelta tras jugar un amistoso con el cominado nacional. Líos y extravagancias acabaron con la estrella turca que tampoco tendrá su reencuentro con el Camp Nou.

[Más información: Arda Turan: "Me marché del Barcelona porque con Valverde no estaba feliz"]

Sigue los temas que te interesan