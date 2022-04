Carlos Alcaraz se sincera: las comparaciones con Rafa Nadal y la caída que casi le deja sin Godó

Carlos Alcaraz es el nombre de moda en el mundo del tenis. El joven español de todavía 18 años se ha proclamado campeón del Conde de Godó hace apenas unos días. Sin embargo, lo que más llama la atención es que ya forma parte de top10 del ranking ATP. Una presión que no le está afectando y que le está permitiendo gestionar de la mejor manera posible el aspecto mental.

El murciano, también campeón del Masters 1.000 de Miami esta temporada, pasó por El Hormiguero para analizar su reciente explosión. Entre otros aspectos, Alcaraz reveló que estuvo a punto de perderse las semifinales del Godó por una torcedura del tobillo cuando iba a calentar. Horas más tarde, en el mismo día, acabó ganando la final ante Pablo Carreño.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero reconoció que las comparaciones con Rafael Nadal no le afectan y aseguró que se las toma con orgullo. Según él, el simple hecho de que te comparen con uno de los mejores de la historia supone estar haciendo las cosas muy bien.

"Charlie, haz magia. Intenta terminar a lo grande", el mantra de @alcarazcarlos03. En un año ha pasado del puesto 120 al 9º en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales @atptour_es #AlcarazEH pic.twitter.com/V9YJ22K3pP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2022

Últimos puntos

"Es el punto que más cuesta siempre. Tu cabeza va a mil. Hay muchas veces que me digo: 'Charli, haz magia. Intenta terminar a lo grande'".

Caída antes de la semi

"El domingo me caí por las escaleras antes de la semifinal. No fueron 80 escaleras, pero me hice daño. Como en el sóleo más o menos. No sabía cómo iba a poder jugar. Salí a pista y la adrenalina del partido te hace reaccionar. Iba a calentar ya, pero me resbalé. Con la adrenalina del partido se supera. En esas dos horitas que tuve entre partido y partido, me dormí una siestecita de media hora. Y comí algo y para al partido".

Título del Godó

"Salí un ratito con los amigos, había que celebrarlo".

Atacar al rival

"En el tema mental. Cuando veo que el otro empieza a bajar el ritmo, que no está muy concentrado, falla más o no está seguro, me doy cuenta e intento atacarle ahí".

Mentalidad

"El tenis es todo mental. Hay que ser valiente, que las cosas salgan de ti. No amarrar el resultado y esperar que el otro falle. Mi pensamiento es que quiero ser agresivo, ir a por ellos, ser valiente".

Psicología

"Cuando perdí en primera ronda de Montecarlo, sin querer te sientes como que has perdido confianza. Venía de ganar a Miami, luego vienes a tierra donde yo tenía opciones... Perder en primera ronda te hace perder sensibilidad".

Comparación con Nadal

"No estoy cansado, poco a poco me lo voy tomando más normal. Si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien. Es uno de los mejores de la historia. También están echando piedras en tu mochila e intento piedra que me echen piedra que tiro".

Partidos con Nadal

"El espíritu de lucha, de no rendirse nunca. De pelear hasta la última bola".

Dejadas

"Poco a poco me van conociendo más, pero es un golpe en el que tengo mucha confianza. Como tengo buena derecha, aprovecho para echar al rival para atrás".

