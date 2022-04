El hundimiento de Zverev antes de defender su trono en el Mutua Madrid Open

Alexander Zverev (Hamburgo, Alemania; 1997) atraviesa el momento más difícil de su trayectoria deportiva. El tenista alemán se 'rompió' esta semana en Múnich al caer eliminado sorpresivamente. Un duro palo para él en un 2022 donde no le están acompañando y con el Mutua Madrid Open al caer.

El número 3 del mundo fracasó cuando más se le esperaba. Después de no haber ganado ningún título en lo que va de año, el de Múnich era su torneo. Ante su gente. Pero falló y perdió de la peor manera: en primera ronda y ganando solo cinco juegos a un tenista de 18 años y Top 70 de la ATP, el danés Holger Rune.

1 hora y 41 minutos fue lo que duró Zverev ante Rune, que entró al torneo de Múnich como invitado. El alemán perdió su turno de saque en dos ocasiones en el primer set y otras dos en el segundo para ceder la victoria a su rival. La imagen que dio estuvo lejos de la de un Top 10 del circuito: ganó solo un 53% de los puntos con su primer servicio y un 37% en las primeras devoluciones.

Tras el encuentro, Zverev admitió en la sala de prensa el calvario que está pasando: "Quiero pedir disculpas a los aficionados que han venido hoy al partido. No he sido capaz de jugar bien ni un solo juego. No tengo excusas. No es culpa de mi preparador físico, ni de mi entrenador, ni de nadie. Buscar culpables fuera sería de una persona no muy inteligente".

Se desgarró en un discurso muy autocrítico: "He sentido muchos nervios por jugar en mi país. Era la primera vez que lo hacía en Alemania con público desde que comenzó la pandemia y no he estado a la altura, es evidente. Estoy muy decepcionado con lo que ha pasado hoy. He jugado prácticamente sin derecha, hubiera dado igual quién tuviera al otro lado de la pista, habría perdido con cualquier jugador del cuadro. Me avergüenza esta situación. Eso sí, luché hasta el final aunque en la pista diese otra sensación".

¿Qué le pasa a Zverev? Su bloqueo viene de lejos, si bien su 2021 lo cerró siendo el ganador de las ATP Finals. Empezó cayendo antes de lo esperado en el Abierto de Australia, sin pasar de dieciseisavos de final al caer contra Shapovalov. Le siguieron tropiezos en Montpellier, Acapulco, Indian Wells (cayó en su estreno), Miami, Montecarlo y ahora Múnich.

Madrid está abierto

La dinámica es la peor posible para Zverev, que la semana que viene jugará en Madrid. Está por ver cómo se encuentra anímicamente, si se recupera del palo, pero a priori competirá con un objetivo claro: revalidar su título conquistado el año pasado.

Zverev no llega como favorito a Madrid por su momento de forma. Antes están otros que vienen como un tiro, caso de Carlos Alcaraz, y otros a los que es imposible dejar fuera, como Rafa Nadal o Novak Djokovic. Le tocará remar al alemán para repetir triunfo en un torneo lleno de estrellas.

Curioso que Madrid solo ha tenido cinco campeones desde que se cambiara a la tierra batida. Uno de ellos es Zverev, por partida doble (también ganó en 2018). Con el alemán en una mala racha, Nadal y Djokovic sin su ritmo óptimo, Murray fuera de los favoritos y Federer sin participar, hay grandes opciones de que el Masters proclame un nuevo campeón.

