Manolo Santana será nombrado hijo predilecto de la ciudad de Madrid a título póstumo

La figura de Manolo Santana vivirá para siempre en la ciudad de Madrid. Si ya lo estaba con la pista central de la Caja Mágica que alberga cada primavera el Masters 1.000 en la capital de España, desde este 15 de mayo será aún mayor su recuerdo una vez sea nombrado hijo predilecto. El Ayuntamiento de Madrid ha acordado este lunes reconocer al tenista con motivo de la festividad de San Isidro cinco meses después de su triste fallecimiento.

El madrileño, fallecido a los 83 años, conquistó como tenista cuatro torneos del Grand Slam (dos Roland Garros, un Abierto de Estados Unidos, un Wimbledon), además de una veintena de torneos, entre otros logros. También consiguió colgarse también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. Manolo es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y como un verdadero pionero e impulsor del deporte de la raqueta en España.

Santana fallecía a finales de 2021, después de pasar unos últimos años apartado casi de los medios de comunicación y de los focos debido a su delicado estado de salud. Tras decir adiós de manera definitiva al tenis, emprendió una carrera más empresarial y de dirección al ser promotor de varios torneos de considerable importancia. Antes dejó un legado en el deporte que le hizo ser considerado como toda una personalidad imprescindible en el mundo del tenis por todos los grandes de la historia.

Esta no será su única consideración en la ciudad ya que en 2008 fue nombrado Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. El exjugador español fue un gran amante del deporte, no solo del tenis, como demostraba su estrecha vinculación con el Real Madrid. Manolo Santana formó parte de la sección de tenis del club para la cual ganó varios torneos de importancia mundial como el Conde de Godó o varios Campeonatos de España de los ocho que adornan su majestuoso palmarés.

Santana y Madrid

Santana no solo fue un jugador universal y un ganador como pocos ha habido en la historia del tenis. También era un madridista reconocido y que vivía con pasión la actualidad y la historia de su equipo. Para él, el Real Madrid lo era todo y así lo demostraba casi siempre que podía. Era habitual verle en el palco del Santiago Bernabéu y su relación con personajes muy importantes para el club blanco como su presidente Florentino Pérez era muy buena y cercana.

Sin embargo, Manolo Santana llevó su madridismo a otra dimensión, expresándolo de la manera que casi ninguno hubiera imaginado. Gracias al legendario tenista español, el Real Madrid ganó el torneo de Wimbledon. A pesar de que los blancos no eran un club tenístico, sí tuvieron por momentos una pequeña sección de tenis. Gracias a eso, aunque que el certamen que se celebra en el All England Club no es un torneo futbolístico como la Champions o La Liga, la entidad blanca también puede presumir de este éxito.

