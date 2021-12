El Real Madrid conquistó Wimbledon gracias al talento de Manolo Santana

Manolo Santana no solo fue un jugador universal y un ganador como pocos ha habido en la historia del tenis. También era un madridista reconocido y que vivía con pasión la actualidad y la historia de su equipo. Para él, el Real Madrid lo era todo y así lo demostraba casi siempre que podía. Ahora, el madridismo también llora la muerte de uno de sus personajes más ilustres y que dejó imágenes espectaculares durante toda su carrera deportiva.

Era habitual verle en el palco del Santiago Bernabéu y su relación con personajes muy importantes para el club blanco como su presidente Florentino Pérez o como Rafa Nadal, otra leyenda del tenis y reconocido seguidor del equipo blanco, era muy buena y cercana. Un núcleo íntimo de emoción y sentimiento por la entidad más laureada del mundo.

Sin embargo, Manolo Santana llevó su madridismo a otra dimensión, expresándolo de la manera que casi ninguno hubiera imaginado. Gracias al legendario tenista español, el Real Madrid ganó el torneo de Wimbledon. A pesar de que los blancos no eran un club tenístico, sí tuvieron por momentos una pequeña sección de tenis. Gracias a eso, aunque que el certamen que se celebra en el All England Club no es un torneo futbolístico como la Champions o La Liga, la entidad blanca también puede presumir de este éxito.

Manolo Santana, campeón de Wimbledon 1966

Fue en el año 1966 cuando Santana se proclamó ganador del torneo, haciéndolo con una camiseta blanca, como reza la tradición en Londres, y con el escudo del Real Madrid bordado en el pecho. Una imagen revolucionaria y que dio la vuelta al mundo y que muchos describieron como la grandeza tanto del club blanco como del propio tenista, una unión indivisible de grandeza y respeto a lo largo y ancho del planeta.

Un triunfo histórico

Santana se adjudicó el torneo de Wimbledon tras doblegar en la gran final al tenista estadounidense Dennis Ralston por un resultado de 6-4, 11-9 y 6-4. El jugador español acudió al torneo 'en representación' de la entidad madridista, poniendo su nombre en lo más alto, tocando la gloria y alzando su mirada al cielo más prestigioso del tenis, el que se ve una vez se triunfa en la central del All England Club.

Manolo Santana, Emilio Butragueño y Rafael Nadal EFE

Esa fue la conquista más importante de la carrera de Manolo que además ganó dos Roland Garros, un US Open, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 y una amplia lista de torneos profesionales y amateurs, además de presencias muy significativas como sus finales de Copa Davis con el equipo nacional.

El Real Madrid, que tiene en lo más alto a sus equipos de fútbol y baloncesto, también fue un club polideportivo y multidisciplinar que consiguió reunir bajo su escudo a disciplinas como el rugby, el balonmano, el béisbol, el tenis de mesa, el ajedrez, el atletismo, el tenis, o el voleibol entre otras. Manolo Santana se convirtió en una figura muy importante dentro de esa faceta del club menos conocida, con sus victorias en Wimbledon y en el Conde de Godó como momentos de mayor expresión.

El club blanco ha querido darle una despedida oficial con un sentido comunicado oficial: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manolo Santana, una de las grandes leyendas del tenis y del deporte español, ganador de 4 Grand Slam, entre otros muchos títulos. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos".



"Manolo Santana es uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos, además de un apasionado madridista y fiel representante de nuestros valores durante toda su carrera. Su madridismo le llevó a conquistar Wimbledon en 1966 con la camiseta del Real Madrid, convirtiéndose en el primer tenista español que ganó este Grand Slam. Manolo Santana ha fallecido a los 83 años de edad. Descanse en paz".

