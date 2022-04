El consejo de Boris Becker a Carlos Alcaraz y la preocupación por su físico para Roland Garros

Carlos Alcaraz es el nombre de moda en el tenis mundial. Tanto para lo bueno como para lo malo, su figura siempre genera algo de debate. Ahora que acaba de llevarse su primer gran palo de la temporada al caer derrotado a las primeras de cambio en el Master 1000 de Montecarlo ante Korda, muchos se preguntan si esto en el fondo puede ayudarle.

Ya no solo el aspecto mental, para que compruebe por sí mismo que no todo es ganar en la vida, y más en la de un deportista de élite. Si no para su propio bienestar físico. El joven talento español no ha parado de jugar desde que arrancó la temporada y dado su buen estado de forma, ha alargado sus participaciones en cada torneo casi hasta el final.

De hecho, viene de hacer grandes actuaciones en eventos como el de Río de Janeiro los Master 1000 de Indian Wells y Miami. Este último, ha sido la primera gran victoria de su carrera y con la cual ha hecho historia. Sin embargo, jugar tanto y ganar tanto provoca también otro problema, que no haya casi tiempo para descansar.

Carlos Alcaraz con su título de campeón en el Masters de Miami Reuters

Por ello, nada más celebrar su conquista en Florida tuvo que poner rumbo a Europa para desembarcar en Montecarlo. Ahí, nadie esperaba que fuera a perder tan pronto, si no que lo lógico es que empalmara esa participación con la del Conde de Godó. Y después Madrid, Roma... y así hasta llegar a Roland Garros. En la cresta de ola, Alcaraz se veía con opciones de pelear cualquier título. Sin embargo, Korda le devolvió a la cruda realidad, donde la derrota también aparece cuando uno menos lo espera.

Los consejos de Becker

Muchos expertos creen que esa derrota le puede venir bien para tomarse un respiro y poder llegar a Roland Garros con fuerzas, ya que la gira de tierra, con puntos y partidos más largos por la propia naturaleza de la superficie, se termina convirtiendo en extenuante si uno no sabe parar a tiempo. Así lo cree Boris Becker, ganador de seis Grand Slam, quien le da un consejo en declaras al medio Eurosport.

"No debe creer en el bombo que se está dando con él ahora. Todavía no es el mejor. Es la gran estrella emergente en el tenis. La forma en la que ha jugado este año es espectacular y sólo ha tenido un jugador mejor que él y también es de España, Nadal. Pero la temporada de tierra batida te deja exhausto y los partidos son muy largos".

Carlos Alcaraz, en el Masters de Montecarlo EFE

Por eso, el extenista alemán, que no pasa precisamente por su mejor momento debido a sus líos con la justicia, le recomienda parar para no romperse: "Espero que Alcaraz no juegue en Barcelona, Madrid y tampoco en Roma, porque para mi gusto sería demasiado. Debería tomarse un descanso porque también es humano y a veces estará cansado. Cuando sigues jugando aunque estés cansado llegan las primeras lesiones. Es muy importante encontrar la línea entre cuántos torneos y partidos son buenos y cuántos pasan a ser demasiados".

[Más información: Carlos Alcaraz, el nuevo rey del tenis: guerra entre las marcas por patrocinar a la nueva gran estrella]

Sigue los temas que te interesan