Charles Leclerc supera todas las expectativas con Ferrari: "Me recuerda a Michael Schumacher"

Una parte de Ferrari vive en la cresta de ola mientras la otra se golpea contra la costa. Charles Leclerc, líder sólido del Mundial con 71 puntos y dos victorias de tres carreras es la cara. Carlos Sainz, tercero, sin triunfos ni podios, es la cruz. El monegasco, que perdió su batalla el pasado año contra el español, ha sabido sobreponerse y ahora supera ampliamente al madrileño, que no termina de encontrarse.

Las noticia positiva para Carlos es que el F1-75 es, de largo, el mejor coche de la parrilla. Los de Maranello han vuelto a construir una máquina realmente completa como hacían antaño. No son los más veloces en recta, pero su apuesta aerodinámica ha sido la ganadora. Son capaces de marcar los mejores cronos a una vuelta y tienen el mejor ritmo de carrera. Además, no sufren problemas con el peso ni con la degradación de sus neumáticos. Y todavía les queda margen para su desarrollo.

Lo único que tienen que mejorar es, especialmente en el coche de Carlos, los efectos del porpoising. Sin embargo, esto no ha impedido que se disparen las altas expectativas con ellos. Sobre todo en el caso de Charles Leclerc, a quien su brillante inicio de la temporada le tiene en una nube. Tanto es así que alguno se atreve ya a compararle con uno de los más grandes de todos los tiempos, con el mismísimo Michael Schumacher.

Y no lo ha hecho uno cualquiera, si no que ha sido el expiloto David Coulthard, quien se batió en duelo más de una vez con el 'Kaiser'. De hecho, el alemán le dejó sin la mejor oportunidad de ganar el título de Fórmula 1 que tuvo en su carrera cuando le relegó al segundo puesto del campeonato en el año 2001. Ahora, el escocés confiesa que el dominio que está mostrando el monegasco le recuerda mucho a lo que hacía 'Schumi'.

"Me estremezco cuando veo las actuaciones de Charles, porque Leclerc está mostrando actualmente una superioridad que me recuerda a Michael Schumacher. Leclerc domina como solía hacerlo 'Schumi', y no sólo se trata de un piloto que está en un estado de forma especial, Leclerc también es un tipo realmente bueno".

Binotto y Sainz, cara y cruz

Coulthard trabaja ahora para el canal inglés Channel 4 y se deshace en elogios hacia el actual líder del campeonato, a quien ve el gran favorito para el título. Sin embargo, también destaca el trabajo que se ha hecho en la escudería con Binotto a la cabeza, que ha sabido mantener la calma en los años de vacas flacas hasta encontrar el momento de dar el golpe para acabar con el reinado de Mercedes.

"El jefe del equipo, Mattia Binotto, siempre ha mantenido la cabeza fría durante los dos últimos años que han sido muy duros para los italianos. Bajo su liderazgo, Ferrari se arremangó. Con el mejor coche hasta ahora, Leclerc también ha mostrado el mejor rendimiento de pilotaje y el resultado es este dominio".

Lo cierto es que por una vez, y gracias a Binotto, Ferrari le ha dado tiempo a un proyecto y no ha barrido con todo a la primera caída. Y ahora se ven los resultados. Sin embargo, Coulthard apunta hacia el pilar que más está flojeando en el proyecto actual: "El compañero de equipo de Charles, Carlos Sainz, tiene que dar un paso adelante porque tu compañero de equipo siempre es el primer oponente y todos podemos ver que el Ferrari es un coche ganador".

