Meshkatolzahra Safi, la tenista con velo: el sueño de la joven iraní de 17 años en el Open de Australia

Son muchos los jóvenes tenistas que se quedan entre el salto de juveniles a profesionales. Le puede pasar a Meshkatolzahra Safi, sobre todo porque en todo Irán no tiene una pista de tenis para poder entrenar en condiciones. De momento, puede disfrutar de su presencia en el primer Grand Slam en etapa júnior. La iraní está en el Open de Australia y se ha convertido en la primera mujer de su país en entrar entre las 100 primeras promesas del mundo.

Se pasó su vida escuchando a la gente que la rodeaba decirle que nunca llegaría a jugar un Grand Slam. Eso no la desanimó. Ella siguió trabajando y entrenando. Safi se enfundó el tradicional hijab en su cabeza y jugó sin enseñar prácticamente ninguna parte de su cuerpo a 31 grados. Aún así dio una exhibición para derrotar a la tenista local Anja Nayar en la primera ronda del cuadro de individuales del torneo júnior. La Federación Internacional de Tenis captó este momento histórico.

"Para llegar a este punto, he pasado momentos muy duros, porque jugar al tenis profesional en mi país es realmente difícil. Me costó mucho disputar torneos, conseguir visados y no tuve muchos patrocinadores que me apoyaran", explicaba la joven jugadora de 17 años. Su madre fue la primera que le dijo que el tenis no era para ella. Lejos de ser una losa, fue un incentivo. A los 10 años ya estaba ganando títulos y ahora está en el año más importante.

Es la primera profesional de Irán en participar en un Grand Slam en su categoría júnior en cuatro décadas. Saleh en 1978, fue el último en hacerlo. Pero su pasión no llegó a través de nadie de su país, si no de Rafa Nadal. Safi sintió curiosidad y buscó una pista en la que poder jugar al mismo deporte que el balear y en este torneo ha conseguido esa foto que casi deseaba más que la victoria. No pudo pasar de segunda ronda, pero se ha descubierto al mundo entero.

A pesar de las contraindicaciones de su familia, Safi se inscribió en un programa de la ITF y la federación iraní que promueve el desarrollo del tenis juvenil. Comenzó a afinar su talento innato y sus habilidades con la raqueta en las canchas de Karaj, una ciudad industrial cercana a Teherán y capital de la provincia de Alborz.

En 2019 levantó sus primeros trofeos en el circuito mundial júnior, uno en Shiraz y otro en Nairobi. Y el año pasado, tuvo su gran explosión: conquistó seis torneos de individuales y otros cuatro de dobles y dio un gran salto en el ranking.

Todo el mundo presta atención en Irán al fútbol, pero Safi tenía una predilección por Nadal. "En mi país, si preguntas qué deporte les gusta, te dicen fútbol. Recuerdo el día que estaba viendo la televisión con mi madre y estábamos viendo a Rafael Nadal, y teníamos mucha curiosidad por ver si había alguna cancha de tenis en Irán a la que pudiéramos ir para intentarlo", explicaba en otra entrevista.

Es consciente de que puede marcar a toda una generación de su país. "Es una gran sensación ser una motivación para otras jugadoras júnior iraníes y animarlas. En los últimos años, los jugadores de mi país sentimos quizás que es muy difícil conseguir logros a nivel internacional. Espero que mi crecimiento los anime a redoblar sus esfuerzos. Este no es mi objetivo final. Quiero ser mucho mejor de lo que soy ahora", sentencia en una entrevista con la ITF.

Una de las responsables de la federación internacional en Asia, Amir Borghei, la describe como "una jugadora seria y trabajadora". "Está pensando no sólo en participar, sino en ganar un Grand Slam en el futuro. Estoy seguro de que se convertirá en una gran representante para Asia en un futuro próximo. El tenis está ganando mucha popularidad en Irán. Tener a una jugadora como Meshkat en un torneo de Grand Slam puede motivar a otros jugadores júnior, especialmente a las chicas", agrega.

No será la última vez que se hable de ella este año y espera que su progresión le permita obtener mejores resultados. "Quiero jugar los cuatro Grand Slam", esgrimía para finalizar la entrevista con el organismo oficial. Está llena de sueños y quiere cumplirlos todos. Solo falta que pula su potencial para hacerlo realidad. Con 17 años todavía tiene un gran porvenir por delante. Este es solo el primer paso para forjar una gran historia para un país como Irán.

