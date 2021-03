Alex Eala, la tenista de 15 años que rompe registros con el sello de Rafa Nadal

Desde que Rafa Nadal inició el proyecto de su academia, son muchos los que han tratado de ponerse en manos de los mejores profesionales del país. El complejo de su Academy es uno de los más completos del mundo del tenis y no para de crecer. No solo lo hace en instalaciones, si no también en planes de trabajo y personal para que las jóvenes promesas tengan las mejores condiciones. Este buen trabajo se ve reflejado en ejemplos como el de Alex Eala.

En las últimas fechas se ha podido ver como la primera hornada de grandes estrellas que prometen asentarse en los puestos de privilegio de todos los torneos ha comenzado a aparecer. Estos jóvenes que han crecido viendo las hazañas del manacorí y que ahora entrenan en las mismas instalaciones que el 13 veces campeón de Roland Garros empiezan a dar motivos por los que, aunque no puedan parecerse a él, pueden ser considerados en las principales citas del mundo del tenis.

Casper Ruud o Jaume Munar se han dejado ver por las rondas importantes de los torneos internacionales, mientras que otras jóvenes promesas como Leo Borg siguen en ciernes. El neerlandés, por ejemplo, consiguió su primer torneo ATP en la temporada pasada y ya es el número 24 del mundo. El español ya sumó su primer Challenger de esta temporada en el mes de enero y quiere volver a las posiciones de privilegio que ya ocupó en 2019.

Como el hijo del legendario Bjorn, también tiene Nadal en su academia futuras perlas del tenis femenino. Ahí aparece Alex Eala, la actual número 3 del ranking junior, pero, a diferencia de sus compañeras de generación, ella ya gana torneos de mayores. Nacida en Filipinas, país con una nula tradición en cuanto al tenis se refiere, pretende revolucionar la historia de este deporte para las asiáticas como está haciendo actualmente Naomi Osaka.

Ya es campeona

A principios de 2021 se hizo con un ITF de Manacor con tan solo 15 años. Enfrentándose a rivales profesionales, superando marcadores adversos para equilibrarlos y terminar imponiéndose, dejando puntos increíbles y demostrando que tiene una cabeza muy equilibrada a pesar de su edad, esta ha sido la tarjeta de presentación al mundo de la filipina al llevarse su primer título compitiendo contra tenistas ya asentadas.

Aún así, su mejor momento llegó en el Open de Australia, donde se llevó el torneo en categoría de dobles. La temporada pasada ya dejó muchos destellos de esta calidad tras llegar a las semifinales del torneo individual junior de Roland Garros. Este nivel hizo que una agencia de representación como Globe Sports no dejase margen de maniobra y se hiciera con sus servicios para acompañarla en su camino al estrellato.

Alex Eala, con el título ITF by LG en Manacor Rafa Nadal Academy

Junto a Gabriel Urpi, el mismo que pulió a Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, ya buscan nuevos objetivos y, como Nadal, piensa en Roland Garros, donde la temporada pasada consiguió ese éxito. El objetivo que tiene la joven tenista pasa por destacar en un torneo individual junior en este 2021 y hacerse con un premio que confirme también su nivel ante sus compañeras de generación.

De Filipinas a Manacor

Todo apunta a que 2021 puede ser el año en el que rompa a gran tenista, aunque su precocidad hace que desde su entorno insistan en la cautela. Ha ganado mucha confianza tras el 2020 y estos primeros meses solo están haciendo que confirmar su progresión. En cualquier caso, aún queda un camino muy largo por delante y la serenidad que caracteriza a esta joven prodigio le hace pensar solo en el siguiente paso.

Desde que ganó La Petit As con 12 años, los focos empezaron a apuntarla y ahora moldea la gestión de esa fama bajo la marca de Rafa Nadal. Mientras los ojos del país asiático ya la sitúan como heroína nacional, está recibiendo una formación ideal para, primero, ser persona y después tenista. Esta cuestión siempre es muy relevante para los profesionales que terminan triunfando.

Alex Eala, en la Rafa Nadal Academy Rafa Nadal Academy

La tenista filipina tiene un estilo de juego muy agresivo, con el que busca estar siempre dentro de pista y maximizar su condición de zurda, como Nadal, con una gran habilidad para cambiar alturas y efectos. Estas características le han llevado a ser considerada una firme promesa del tenis mundial. Ahora tendrá que confirmar estas sensaciones en el resto de pruebas de este 2021.

