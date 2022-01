Rafa Nadal, sobre las vacunas contra la Covid: "Intento seguir a la gente que está preparada"

Rafa Nadal se encuentra en plena disputa del Abierto de Australia. Tras su enfrentamiento de segunda ronda que resolvió por la vía rápida ante Yannick Hanfmann, ahora espera al ruso Khachanov. Será su primera prueba de fuego real para medir su nivel físico después estar varios meses fuera por su grave lesión en el escafoides del pie.

Sin embargo, en los últimos días, más que de su lesión, ha tenido que hablar sobre Novak Djokovic. La polémica que ha rodeado al tenista serbio y su deportación de Australia ha sido un tema recurrente en sus entrevistas y ruedas de prensa más recientes. Aunque Rafa empieza a estar algo quemado ya, sigue manteniendo su versión sobre esta situación tan complicada.

Además, Nadal siempre ha dado a conocer su visión sobre las vacunas contra la Covid-19 y así lo ha hecho una vez más apelando a los datos. Para el tenista balear, que siempre ha mostrado respeto por todo tipo de opiniones, es básico partir de la base de que la llegada de los antídotos han reducido los contagios y, sobre todo, los efectos de los mismos, en especial de las muertes. Esto es lo que hace a Nadal posicionarse a su favor.

Rafa Nadal durante un partido en el Abierto de Australia 2022 Europa Press

"Ninguna decepción, siempre tengo máximo respeto por las opiniones de todos, siempre y cuando sean con respeto hacia los demás. En ese sentido creo que la opinión de Djokovic comparada con la mía sobre el tema a tratar, estamos en posiciones bastante lejanas. Hay una cosa que son números y los números dicen que ha muerto muchísima gente y la realidad es que según parece el tema de la vacuna todo ha sido muy rápido".

Así se expresaba el tenista balear tras pasar por los micrófonos de Onda Cero mientras se encuentra en Australia, concentrado para disputar ya la tercera ronda del torneo de Melbourne donde busca estar en los octavos de final. Para Rafa, son comprensibles las dudas, pero cree que hay que posicionarse del lado que garantice los menores daños posibles.

"Quizá mucha gente tenga dudas sobre los efectos secundarios. Lo único que pasa es que eso no lo sabemos al 100%. Lo que sí sabemos al 100% son los efectos del virus y lo que sabemos es que si hubiéramos mantenido el ritmo de antes de que apareciera la vacuna, en vez de 6 millones de muertos la cifra sería elevadísima. Respeto cualquier opinión, muchas no las comparto, intento seguir a la gente que está preparada en cada materia, no a la gente que no lo está".

Nadal habla sobre Djokovic

El ganador de 20 Grand Slams y triunfador absoluto en la tierra de Roland Garros analizó el caso individual de Djokovic y su presencia o no en el Mutua Madrid Open. Esta posibilidad ha dejado también una importante polémica tras el pronunciamiento de varios políticos como el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida.

"Que juegue en Madrid o no juegue en Madrid... el debate no es un debate deportivo, a mi modo de entender. Deseo que Novak juegue en la mayoría de lugares por un simple hecho, los eventos son mejores cuando los mejores están compitiendo. Yo al final soy un seguidor del deporte en general, cuando veo un torneo de golf y del fútbol quiero que estén los mejores en el campo".

Djokovic en el Mutua Madrid Open Reuters

"Como soy un seguidor de tenis me gusta que Djokovic esté jugando, igual que me encantaría que Federer estuviera jugando. Pero es un tema que va mucho más allá de lo deportivo, estamos hablando de un tema de salud mundial y al final cada país tiene sus normas y cada país tiene diferentes reglas y nosotros, y más en estos momentos, lo que tenemos que hacer es seguirlas".

Por último, el tenista español habló sobre la posibilidad de participar en la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu, especialmente con un partido de tenis contra alguna leyenda como Federer: "No tengo ni idea, ni la más mínima idea. Siempre gustar en escenarios únicos, claro que me gustaría. Creo que el nuevo estadio va a ser de los mejores estadios del mundo sin ninguna duda".

