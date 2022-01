Cristiano Ronaldo, objeto de las críticas tras su última polémica: "No hace bien con esas payasadas"

Cristiano Ronaldo dejó la gran imagen de la jornada en la Premier League. Esta vez no fue un gran gol o una acción espectacular en el juego. Fue un cabreo, uno más desde que está en el Manchester United. Los de Ralf Rangnick vencieron al Brentford por 1-3 y pasado el minuto 70, el técnico decidió retirar a su estrella del campo.

En ese momento, el histórico club de Old Trafford vencía por 0-2 y el entrenador decidió introducir una importante variante. Salía un central como Harry Maguire y en su lugar se marchaba Cristiano Ronaldo. Al portugués no le gustó esta decisión y se retiraba del césped caminando despacio y haciendo aspavientos de desaprobación. Como siempre, el luso quería seguir jugando ya que todavía no había marcado.

Sin embargo, 'CR7' acababa de regresar de lesión y aun así había hecho un partido notable. Un balón al larguero y un toque de genio con el pecho que propició el segundo gol fueron sus mayores aportaciones. No obstante, no fueron suficientes para él ya que quería contribuir a la victoria marcando su propio tanto.

Cristiano Ronaldo durante un partido con el Manchester United Reuters

Ese cabreo dejó una imagen desagradable del luso que ha recibido importantes críticas en los medios británicos: "Estoy realmente sorprendido con Cristiano Ronaldo. La mayor parte del tiempo todo gira en torno a él, pero no debería ser siempre así. Había que finalizar el trabajo y llevarse los tres puntos".

Este recado le caía por parte del exjugador del Aston Villa y del Chelsea Andy Townsend en Talk Sport, que continuaba: "Lo que hizo está fuera de lugar. Rangnick o uno de sus compañeros deberían recriminárselo públicamente tras el partido. Eso le dolería mucho más. Cristiano debe pensar que no es sólo él. No lo harán, pero debería".

Pero no fue el único que criticó la actuación de Cristiano Ronaldo ya que un excompañero de la estrella portuguesa como Rio Ferdinand siguió el mismo camino: "El equipo ganaba 0-2 y Ronaldo buscaba marcar goles para subir en la tabla de máximos realizadores. El entrenador manejó bien la situación. Habló con él en la banda y le explicó el cambio. Hay un partido cada tres días y puede marcar más goles".

Sin embargo, la crítica más dura le llegó por parte de Phil McNulty en la BBC: "El cambio era lógico, pero nos obsequiaron con la gama completa de dramatismo de Ronaldo mientras caminaba a paso de tortuga, sacudiendo la cabeza y murmurando antes de tener una lucha bastante cómica con su abrigo en el banquillo".

"Su ego proporcionó un espectáculo secundario completamente innecesario para la victoria de United. Rangnick se acercó a darle al portugués, que hacía 'pucheros', una explicación sobre su decisión. Fue una exhibición innecesaria de Ronaldo, que desprende una personalidad que se cree casi más grande que el Manchester United. No hace bien con este tipo de payasadas".

Cristiano Ronaldo, cabreado en el banquillo durante un partido con el Manchester United Reuters

La explicación de Rangnick

A Cristiano no le hizo gracia ver como era Marcus Rashford, que había salido unos minutos más tarde, era quien hacía el tercero que sellaba el triunfo de los red devils. Por eso, su entrenador Ralf Rangnick fue a hablar con él para intentar calmarle y explicarle el motivo del cambio. Controlar la relación con su estrella es fundamental para el técnico alemán.

"Mi trabajo es tomar las decisiones en beneficio del equipo y espero que él lo vea de la misma manera". Cristiano se preguntaba todo el rato que por qué él había sido el elegido para salir. "Es normal. No estaba feliz... pero volvía de una lesión. Para mí era importante tenerlo de nuevo con nosotros, sobre todo después de que Cavani no pudiera entrenar. Le dije que íbamos ganando 0-2 y que debíamos aprender de lo que nos sucedió en Villa Park. Después de ese partido estaba muy cabreado conmigo mismo por no haber cambiado a defensa de cinco".

Allí, el Manchester vencía por el mismo resultado, 0-2, y les terminaron empatando. "Estábamos en la misma situación que contra el Aston Villa y no quería volver a cometer ese error. Le dije: 'Escucha, Cristiano. Tienes 36 años y estás en muy buena forma, pero, cuando seas entrenador, lo verás de otro modo".

