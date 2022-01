Roberto Bautista sigue su paso triunfal en el Abierto de Australia tras vencer a Philipp Kohlschreiber

La jornada en el Abierto de Australia 2022 ha dejado un día de contrastes para el tenis español. La noticia triste era la derrota de Garbiñe Muguruza, proclamada maestra hace tan solo unos meses y que ha visto como su sueño de levantar su tercer grande se rompía tras caer derrotada ante Cornet en segunda ronda. Quien sí avanza es Roberto Bautista.

El tenista español solventó su compromiso por la vía rápida ante el alemán Philipp Kohlschreiber en un partido que no tuvo historia dado el gran nivel exhibido por el de Castellón de la Plana. En menos de una hora de encuentro, Bautista ya se había apuntado las dos primeras mangas, por lo que podía respirar tranquilo para afrontar con calma el tercer set del choque que sería el definitivo.

Un partido sólido de Bautista en el que dominó con su derecha y no pasó apuros con el saque. Poco a poco, el español va tomando sensaciones con la pista del Melbourne Park en busca del gran éxito de su carrera deportiva. Después de ceder en la final de la ATP Cup ante el equipo canadiense, Bautista llega con ansias de victorias.

Roberto Bautista ejecutando un saque en el Abierto de Australia 2022 EFE

Y así se lo hizo saber a un Philipp Kohlschreiber que no pudo con el vendaval del castellonense. Tal fue su poderío que solo le dejó hacer un juego en los dos primeros sets. Cuatro en todo el partido. Una demostración de poderío que le tuvo menos de una hora y media sobre la pista.

La primera manga calló del lado del español por un contundente 6-1. Lejos de levantar el pie del acelerador, en la segunda fue a por más y no dejó ni siquiera estrenarse al alemán que se llevó un sonoro rosco. 6-0 y a por otra cosa. Concretamente, un tercer set que estuvo algo más parejo, pero que Rober resolvió sin más apuros en solo 37 minutos de juego. 6-3 para poner la rúbrica a un partido casi perfecto.

Con este liderazgo y casi sin fisuras llegará a tercera ronda donde tendrá ya a un rival de gran entidad. Se verá las caras con el estadounidense Taylor Fritz, número 20 del mundo, y que sin duda le pondrá en aprietos. Tras vencer a Kohlschreiber, era el propio Bautista quien reconocía que su siguiente compromiso será un duelo por todo lo alto

"Va a ser un partido duro. Habrá partidos muy duros y debo de influir al máximo con el primer saque. Tengo ilusión de afrontarlo. Estas condiciones me venían mejor a mí e iban en contra de él. Las sensaciones son buenas. He presionado bien desde el resto. Estoy muy a gusto en Australia. He conseguido alguna de las victorias más importantes de mi carrera. Estoy contento de como están saliendo las cosas".

Roberto Bautista celebra una victoria en el Abierto de Australia 2022 EFE

Otros resultados españoles

A pesar de la derrota de Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino, ha habido buenas noticias para el tenis español más allá de la victoria de Roberto Bautista. Se trata del triunfo de Pablo Andújar, que también avanza con aplomo a la tercera ronda del Abierto de Australia después de doblegar al eslovaco Alex Molcan.

Pablo, número 83 del mundo, tenía un duelo de esos que se suelen llamar de su liga. Delante tenía al tenista que ocupa el puesto 74 en el ránking. Fue un partido bastante parejo en su inicio. Largo, por encima de las tres horas, y con dos sets de gran batalla para abrir la contienda.

Los dos caían del lado del español, pero no sin pelea. El primero por 6-4 y el segundo lo vencía tras un intenso duelo en el tie-break. 8-6 para el Andújar que, a partir de ahí, tuvo un periodo de desconexión. Fue llegar a verse con amplia ventaja y todo se le vino abajo. Cedió en la tercera manga por un contundente 6-0, pero no se dejó ir y pudo regresar a tiempo. De esta manera selló su triunfo por un contundente 6-1 y se medirá a De Miñaur soñando con un puesto en octavos.

Quien no pudo correr con la misma suerte fue Davidovich, que cedió en cuatro sets ante el joven Felix Auger-Aliassime. Una batalla de más de cuatro horas de duración que se llevó por delante al tenista español en cuatro mangas que terminaron todas en el tie-break. El canadiense se llevó la primera, Alejandro empató, pero después el pupilo de Toni Nadal de mostró muy firme en los desempates para avanzar a tercera ronda.

