El tenis español mete miedo en el Open de Australia con Carlos Alcaraz y Paula Badosa

La armada española en el Open de Australia tiene mucha más representación que Rafael Nadal o Garbiñe Muguruza, principales rostros del tenis nacional. Carlos Alcaraz y Paula Badosa, los representantes de la nueva generación, también han iniciado el torneo en pista dura de la mejor manera posible. Ambos solventaron sus encuentros de esta madrugada y disputarán la tercera ronda del Abierto con motivación. Carreño y Párrizas también avanzan.

Carlos Alcaraz, que ha destacado en Australia por su cambio físico, no dio opción alguna a un veterano del circuito como Lajovic. El serbio de 31 años acabó sucumbiendo en tres sets con un 6-1 y 6-2 inicial que ya le restó prácticamente la totalidad de sus opciones. En la última manga, con la presión de no poder fallar para no despedirse del torneo, solo pudo alargar el set hasta el 7-5 definitivo.

Un triunfo contundente por parte del tenista murciano, que ya en primera ronda se deshizo de Alejandro Tabilo en tres sets sin llegar a encajar siete juegos en todo el partido. La prueba de fuego llegará en tercera ronda, pues Alcaraz deberá vérselas con un Marco Berrettini más habitual en los grandes torneos del circuito. El italiano es número siete del mundo a sus 25 años y también está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales.

Por su parte, Paula Badosa consiguió solventar su encuentro ante Trevisan en dos sets. La española volvió a destacar desde el principio con un set redondo (6-0) que dejó atónita a la tenista italiana. En el segundo, con todo el ritmo a su favor, no bajó la intensidad y cerró el triunfo con el 6-3. Una victoria que permitirá a Badosa jugar la tercera ronda ante la ucraniana Kostyuk, quien dejó por el camino a Sorribes y con quien mantiene buena relación.

"Tengo una gran relación con muchas jugadoras. Siendo normal y buena persona, es bonito portarse así. Para mí es fácil separar lo que ocurre dentro de la pista y lo que acontece fuera", aseguró al término de su partido de segunda ronda en suelo australiano.

Pablo Carreño y Nuria Párrizas también alcanzaron la tercera ronda del Open de Australia esta madrugada. Sin embargo, lo hicieron con menos brillo que el resto de la armada española. Carreño se impuso en cinco sets y con más sufrimiento al neerlandés Greakspoor (3-6/7-6/6-7/6-3/4-6), mientras que Párrizas no tuvo ni que jugar ante la retirada horas antes del partido de la belga Maryna Zanevska.

La cara opuesta

Frente a los triunfos de Alcaraz y Paula Badosa se sitúa la derrota de Sara Sorribes, que no pudo imponerse a la joven tenista ucraniana Marta Kostyuk. La jugadora de 19 años se llevó el primer set por un ajustado 7-6 y en la segunda manga certificó el pase de ronda con un 6-3 sin demasiada complicación. Paula Badosa será quien tenga en sus manos la 'venganza' de su compañera.

