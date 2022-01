Paula Badosa saca su garra y agranda el buen momento del tenis español en el Abierto de Australia

Renqueante, pero entera. Así es como ha terminado Paula Badosa su partido de primera ronda en el cuadro final del Abierto de Australia 2022. La tenista española no tuvo un partido complicado ante la australiana Ajla Tomljanovic, pero sí una dura batalla contra los problemas físicos que están lastrando su gran nivel tenístico en el primer grande de la temporada. [Ajla Tomljanovic 0-2 Paula Badosa (4-6, 0-6): Narración y estadísticas].

Con molestias en su hombro derecho y con un aparatoso vendaje en el muslo derecho, Paula pudo sacar su partido adelante en la jugadora local por la vía rápida, con un resultado de 6-4 y 6-0. Tras pasar apuros iniciales en la primera manga, después puso la directa para sellar su salto a la siguiente ronda.

La jugadora de 24 años nacida en Nueva York no tuvo un arranque de partido fácil cometiendo demasiadas impreciones y regalando puntos con fallos difíciles de ver en la nueva Paula Badosa, mucho más centradas y constante en todos sus partidos. Eso le llevó a ceder su servicio a las primeras de cambio y a tener que remar desde el principio.

Sin embargo, tal y como dictaba el guion del encuentro antes del sorteo de campos, la australiana Ajla Tomljanovic no debía ser rival para la española a pesar de jugar en casa y el marcador no tardó en equilibrarse. No obstante, Badosa tenía que recuperar sensaciones y puntería con el saque, con el cual estaba demostrand una debilidad en cierto modo preocupante.

Con esfuerzo y mucha cabeza, Paula se fue metiendo poco a poco en el partido, recuperando tino con sus golpes desde el fondo de la pista y aprovechando bien sus oportunidades para poner la directa. Finalmente se terminó apuntando la primera manga y, ciertamente, ahí se quedó el partido.

La mala noticia para Paula llegó en forma de problemas físicos. A su maltrecho hombro derecho se unieron unas molestias musculares que le obligaron a jugar gran parte del partido con un aparatoso vendaje que incluso le limitaba sus movimientos. Sin embargo, lo que no limitaron fueron sus ganas de ganar y superar la primera ronda y por eso se llevó el choque con rotundidad.

El segundo set no tuvo historia alguna y se resolvió en tan solo 24 minutos con un rosco en favor de la española. Tomljanovic, número 43 del ránking WTA, también padecía unos problemas musculares en una de sus piernas y jugó lastrada lo que restaba de partido, haciendo imposible la remontada y cediendo en la segunda entrega por 6-0.

La victoria de Paula Badosa servía para redondear una gran jornada para el tenis español en Australia después de victorias como la de Rafa Nadal, la de Carlos Alcaraz, la de Pablo Carreño o la de Sara Sorribes. Sin embargo, quien no pudo sumarse a la fiesta fue Feliciano López.

El veterano jugador español cayó en cuatro sets ante el tenista local John Millman por 6-1, 6-3, 4-6 y 7-5 en un partido que se fue casi a las tres horas de duración y que provocó un enorme desgaste en el toledano. 'Feli' cedió, pero amplia su registro de Grand Slams jugados de manera consecutiva dejando el récord en 79 participaciones.

