Carlos Alcaraz lidera los primeros pasos de la armada española en el Abierto de Australia

La armada española ha comenzado su andadura con buen pie en el Abierto de Australia de tenis. En una madrugada con muchos partidos de jugadores nacionales, algunos como Carlos Alcaraz o Pablo Carreño han brillado con luz propia y continúan con su andadura en el primer grande de la temporada. También Rafa Nadal, que venció con claridad en su debut.

El tenista murciano nacido en El Palmar vuelve a ser una de las grandes atracciones del torneo en el que debe ser el año de su confirmación y en el que aspire a consolidarse en el Top20 del ránking ATP, ya que no solo es considerado como una gran promesa, sino como uno de los mejores tenistas del mundo.

Alcaraz venció por la vía rápida al tenista chileno Alejandro Tabilo, 135 del mundo. En un partido en el que no tuvo mayores complicaciones, el español se pudo permitir un buen inicio de torneo para ir tomando sensaciones e imaginar retos mayores que le permitan aumentar su posición en la lista de la ATP en la que ahora mismo se encuentra inmerso en el Top30.

Carlos Alcaraz golpea un revés en el Abierto de Australia 2022 EFE

El pupilo de Juan Carlos Ferrero no dio opción a su rival y se apuntó las dos primeras mangas por un resultado de doble 6-2. No había mejor puesta en escena que ese nivel arrollador que ya demostró a finales de la temporada pasada y que quiere dar continuidad en este inicio de 2022. El ganador de la pasada Next Gen ATP Finals, que no pudo estar en la Copa Davis por su positivo por Covid-19, sueña con dar un golpe encima de la mesa a las primeras de cambio.

Para no sufrir en exceso y no acumular desgaste, completó su gran partido cerrando la victoria en el tercer set por 6-3. Menos de dos horas de partido y buenas sensaciones al servicio para un primer partido de Grand Slam dentro de la élite del tenis.

El resto de españoles

Otro español que saldó su partido con victoria fue Pedro Martínez, actual 61 del mundo, que venció a un tenista siempre complicado como es el argentino Delbonis, situado el 38 en el ránking ATP. Martínez, que sí sufrió algo más que Alcaraz ante un rival de mayor entidad, se llevó la primera manga en el tie-break.

Después cedió ante el poderío del argentino, pero supo rehacerse para cerrar la victoria. Tras conceder un 3-6 en el segundo, volvió a dar un golpe encima de la mesa en el tercero con un 6-4 y selló el triunfo con algo más de comodidad en el cuarto y definitivo gracias a un marcador parcial de 6-2.

Si Alcaraz y Rafa Nadal, que venció en tres sets a Giron, son opciones ilusionantes para la afición española, también lo es el medalla de bronce y actual finalista de la ATP Cup Pablo Carreño, quien también arrancó con una victoria relativamente cómoda ante un rival inferior como es el argentino Etcheverry.

Pablo Carreño celebra un punto en el Abierto de Australia 2022 EFE

Pablo abrió el partido con dos parciales sencillos de 6-1 y 6-2 para poner tierra de por medio en el marcador. A pesar de que el tercero sí tuvo algo más de pelea, se fue hasta la hora de duración, pudo sellar el triunfo a tiempo arrollando en el tie-break por 7-2 para poder avanzar así de ronda.

La jornada también registro las victorias de Sara Sorribes, frente a la belga Flipkens en dos sets, 6-4 y 6-1, y de Nuria Parrizas-Díaz ante Irina Bara, por 6-3 y 6-1, y las derrotas de Taberner, ante el alemán Koepfer en cuatro mangas, y de Cristina Bucsa ante Van Uytvanck.

