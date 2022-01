El Gobierno se pone del lado de Australia tras echar a Djokovic: "Han vencido al negacionismo"

España no cambia de opinión por ahora con respecto a lo sucedido con Novak Djokovic en otros países y su condición como no vacunado. El Gobierno, a través de su ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha respaldado la decisión de las autoridades de Australia de expulsar al tenista serbio de su país afirmando que "han hecho lo que debían: vencer al negacionismo". En declaraciones a La Sexta, no se ha pronunciado sobre si cambiarán los criterios de entrada para los deportistas como ha hecho Francia.

De hecho, ante la obligatoriedad de la vacunación que se ha impuesto en algunos países como Austria, la ministra portavoz ha reiterado que España ha respondido "como ningún otro país" a las vacunas, con un 90 % de la población inoculada, por lo que "no es comparable con la gestión en otros países". Con estas declaraciones, parece que por el momento el país no se plantea requerir a Djokovic la pauta completa para poder competir en torneos como el Mutua Madrid Open.

Sobre este se ha pronunciado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital. "No hay que ignorar que Djokovic sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga éxito de público que habitualmente tiene. En relación con su entrada a España, será el Gobierno el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, nadie duda que es el número uno y si pudiera venir será un gran reclamo", espetó el también portavoz nacional del PP.

Novak Djokovic llega a Belgrado. REUTERS

Unas declaraciones que no han gustado en el grupo socialista en el Ayuntamiento. Su portavoz, Mar Espinar, se mostró muy crítica con Almeida a raíz de estas declaraciones. "Me da la impresión de que el alcalde ha perdido el oremus. Decir que es un reclamo un antivacunas confeso me hace pensar que el alcalde ha perdido el sentido común... si alguna vez lo ha tenido", expuso sobre esta postura de cara al torneo que se celebra entre el 26 de abril y el 8 de mayo.

El Gobierno de España, actualmente, permite entrar en el país a pesar de no estar vacunado ya que solo se exige una PCR negativa para acceder. Además, también puede beneficiarse de las excepciones ya que en uno de los puntos establecidos por sanidad se establece que podrán entrar "trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente".

Mi gratitud a todo el sistema sanitario de España.

Hubo tiempo en que nos decían que vivíamos y que teníamos médicos y hospitales por encima de nuestras posibilidades.



Hoy, la realidad se impone y la socialdemocracia está más vigente que nunca.

@DebatAlRojoVivo #RodríguezARV pic.twitter.com/adOFIoV2TS — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) January 17, 2022

Rodríguez puso en valor los valores que demuestra Rafa Nadal por encima de los de Djokovic. Para la ministra, el tenista español imprime unos principios que la postura de Novak "no los tiene". "El deporte también son valores", concretó antes de explicar que con la expulsión del tenista serbio la administración australiana ha dado ejemplo y han vencido al "negacionismo de las vacunas para poner en valor la solidaridad".

[Más información: Djokovic vuelve a casa: Belgrado recibe al tenista con un baño de masas tras su expulsión de Australia]

Sigue los temas que te interesan