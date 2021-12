Felipe Reyes y Feliciano López, galardonados en los Premios Ciudad de la Raqueta María de Villota

La Ciudad de la Raqueta volvió a la normalidad tras la pandemia de la Covid-19 para acoger la séptima edición de los Premios María de Villota y la novena de los Premios que llevan el mismo nombre que el lugar donde se celebró el evento. La cita que debió celebrarse en 2020 se guardó para este 2021 por las circunstancias que el dichoso virus ha dejado en el mundo entero. Por fin Felipe Reyes, el principal galardonado este lunes, pudo recibir su homenaje.

El mismo que también recibió la figura de Manolo Santana, fallecido este fin de semana. El evento comenzó con un homenaje en forma de vídeo, pero que se replicó prácticamente con cada uno de los premiados y de las personalidades que dieron los premios. La leyenda del tenis de este país tuvo un impacto en los premios de la Ciudad de la Raqueta, pero también en los María de Villota donde su padre Emilio le homenajeó.

El acto contó con la presencia de Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, así como con personalidades del deporte como Fernando Romay, el director de la sección de baloncesto del Real Madrid, José Ángel Sánchez, José Luis Llorente, el presidente de la RFET, Miguel Díaz; el presidente de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón; el presidente de la RFEA, Raúl Chapado; el viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé y personalidades de la política como Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El ya exjugador del Real Madrid se llevó el Premio María de Villota a la hazaña deportiva del año. El cordobés, histórico capitán del Real Madrid de baloncesto, consiguió levantar 23 títulos con el conjunto merengue. Sus valores en el equipo blanco, su salto a la selección española de baloncesto y su trayectoria en el baloncesto nacional le han situado como una de las referencias para las futuras estrellas.

El mismo Felipe recogió el premio de las manos de Fernando Romay y se mostró muy agradecido por este reconocimiento a su carrera: "Me dais la oportunidad de estar en la lista de grandes deportistas que han recibido este premio, soy un afortunado. Nada de esto habría sido posible sin esfuerzo, sacrificio y mi fuerza mental contra todos los problemas. Me siento muy agradecido a mi club, al Real Madrid que ha permitido que mi carrera sea reconocida ahora de esta manera".

El otro galardón María de Villota de esta edición reconoce la trayectoria de Theresa Zabell. La regatista, que fue una de las expertas en vela clase 470, es la única mujer española que ha conseguido ser doble campeona olímpica. Además, también ha conseguido ser campeona del mundo en cinco ocasiones, otras tres lo ha hecho en el campeonato de Europa y en total ha vencido en 12 campeonatos de España.

Theresa Zabell, posando con su premio María de Villota junto a Emilio de Villota Javier Carbajal

La española nacida en Reino Unido expresó la emoción que supone recibir este homenaje: "Quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron conmigo tanto en mi trayectoria deportiva como en mi vida posterior. María de Villota es un referente, era una luchadora, le tocó luchar contra los hombres y me sentí muy identificada. Más allá de llevar esta estrella como premio, llevo la estrella de María siempre conmigo en el corazón".

"El Curro Romero del tenis"

Feliciano López recibió su galardón Ciudad de la Raqueta como gran representante del tenis nacional. El jugador de 40 años continúa compitiendo y, además, a un gran nivel como demostró durante la pasada Copa Davis en la que dio la cara con el equipo de España. El premio especial en la categoría del tenis que el manchego ha recibido este lunes será propuesto desde este 2021 para que tenga el nombre de Manolo Santana.

El hombre que, como dijo el director de la Ciudad de la Raqueta, Coqui Martí, "es el Curro Romero del tenis español" se mostró emocionado por recibir el premio. "Todo el mundo me pregunta por qué sigo jugando a los 40 y es principalmente por mi pasión por el tenis, además de estar rodeado de gente increíble", expresó el tenista acompañado por su padre Feliciano. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que no pudo acudir a entregarle el premio, enfatizó la forma en la que "transmite los valores con su tenis".

La lucha contra la Covid-19

En la categoría de Evento el reconocimiento fue a parar para La Vuelta a España. El evento ciclista no solo es una de las pruebas mejor reconocidas del mundo, si no que también es uno de los mejores escaparates que tiene el país para mostrarse. Javier Guillén, director de la organización, recogió el premio con emoción: "Cuando me llamó Manolo Martín me hizo especial ilusión por la gestión que hicimos con la Covid-19; fue especial, pero espero que irrepetible por lo dura que fue".

Una emoción que también sintió la Ciudad de la Raqueta por el orgullo que siente por Antonio Zapatero. El viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid fue premiado por su gestión de la pandemia de la Covid-19 y, como gran aficionado al mundo del tenis, su otra pasión, expresó lo que supuso la gestión de la situación tan complicada: "He intentado aplicar mis enseñanzas tenísticas a la hora de gestionar esta situación y nos ha dado fuerza".

Equipo de Informe Plus, recogiendo el premio de la categoría de Comunicación para Informe Robinson Javier Carbajal

Aunque si el 2020 nos dejó una noticia traumática fue el fallecimiento de Michael Robinson. La Ciudad de la Raqueta no podía homenajear mejor su figura que premiando dentro de la categoría de Comunicación a su programa, Informe Robinson. El premio fue recogido por tres miembros del programa Informe Plus, el sucesor, que dejaron claro que "cada historia lleva un pedazo de su corazón".

Los Premios Ciudad de la Raqueta también premiaron en categoría de Pádel a Gabriel Reca y Sebastian Nerone, en categoría de Solidaridad a la Fundación ASPADO con su directora 'Kiki' de la Rocha, en la de Empresa, la marca deportiva JOMA con su directora de marketing Martina López, y en la de Institución, la Tennis Group Academy con Jose Carlos Villaespesa y Leandro Serrano a la cabeza.

