Adeyemi abre la puerta al Barça: "Por supuesto que me puedo ver allí jugando en el futuro"

Karim Adeyemi se ha convertido en uno de los jugadores del momento. En los últimos meses se ha colocado al joven delantero del Red Bull Salzburgo en la órbita de algunos de los mejores clubes del fútbol europeo. Entre ellos, el Real Madrid. Aunque ahora se le ha preguntado por otro grande del Viejo Continente.

Durante la gala del Golden Boy, evento en el que Adeyemi ha recibido el premio a Mejor Jugador Joven sub21 de Europa, según los lectores de Tuttosport, el propio futbolista ha dejado la puerta abierta a jugar en el futuro en el Fútbol Club Barcelona, equipo para el que también ha sonado.

"El Barça es uno de los mejores clubes del mundo y es un orgullo que me quieran. Por supuesto que me puedo ver jugando en el Barça en un futuro. Es un gran club siempre juega la Champions y si en algún momento quiero cambiar, podría ser", ha asegurado el delantero alemán de 19 años.

Al habla su agente

Mientras él no quiere cerrarse puertas con vistas al futuro, su representante, Thomas Salomon ha afirmado que la idea es que, por el momento, Karim Adeyemi continúe jugando en la Bundesliga: "Hace unos días dijimos 'no' definitivo a la propuesta del Barça por Adeyemi. El Barça no es ya una opción para Karim. Lo mejor para él es un club alemán".

Karim-David Adeyemi celebra un gol con el RB Salzburg Europa Press

"A nosotros nos hicieron una propuesta, pero al Salzburgo nunca llegaron a presentarle nada", ha agregado el agente. Además, Salomon ha puesto fecha al momento en el que el joven delantero pueda estar listo para abandonar la liga alemana: "En dos o tres años veremos qué puede pasar".

Adeyemi tiene contrato con el Red Bull Salzburgo hasta junio de 2024. Sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que lo tiene hecho con el Borussia Dortmund, con el que firmaría por las cinco próximas temporadas. Y es que en el Signal Iduna Park comienzan a hacer los deberes ante la presumible salida de Erling Haaland.

Mientras se cierra su fichaje por un club germano, Adeyemi continuará haciendo de las suyas en el Salzburgo, equipo con el que ha logrado meterse en los octavos de final de la Champions League. En el sorteo que se celebró este lunes, con polémica, en Nyom, el conjunto austriaco quedó emparejado con el Bayern Múnich, precisamente el gran rival del Borussia Dortmund en Alemania.

[Más información: Karim Adeyemi rechaza fichar por el Barça y beneficia al Real Madrid en la carrera por el 'sí' de Erling Haaland]

Sigue los temas que te interesan