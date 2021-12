La decisión de Erling Haaland tiene fecha: el sueño del Real Madrid, más cerca

Tres palabras tienen en vilo a todo el mundo del fútbol: Erling Braut Haaland. El delantero sigue dominando en el arte del gol. Dentro del área empieza a no tener rival por su capacidad para meter dentro de la jaula todo lo que le cae. Las previsiones no pueden ser otras que las que dicen que estamos ante un ariete de época. Eso provoca que el mercado de fichajes esté hirviendo con el futbolista del Borussia Dortmund. Su sueño es jugar en el Real Madrid y su futuro se puede aclarar pronto.

Los blancos podrían presentar una oferta por el noruego, al tiempo que ficharía a Kylian Mbappé como agente libre. La apertura de la ventana de transferencias de verano aún está muy lejos, pero Mino Raiola, el representante de Haaland, ya está comenzando a lanzar poco a poco las hostilidades. En una entrevista con Sport1, el agente italiano abordó la cuestión del futuro de su cliente, que ya parece estar considerando otro lugar que no sea Dortmund.

"Han sido dos años para pensar en el futuro. Sabemos claramente a dónde debe ir Erling y, por supuesto, miramos lo que el mercado tiene para ofrecer. De lo contrario, sería un mal agente. La ventana de fichajes se condiciona con un jugador como él. Ya lo he hecho con algunos de mis jugadores. Los agentes han creado un segundo juego paralelo al fútbol: el calciomercato. Tal vez los directores deportivos nos odien. Yo no odio a nadie, solo hago mi trabajo. Y me gusta superar los límites", reflexionaba Raiola.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund. REUTERS

Una vez se han conocido estas palabras, Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, ha puesto fecha a la decisión que tendrá que tomar Haaland en este 2022 que está a punto de llegar: salir del Borussia o aceptar una suculenta oferta de renovación. "Creo que discutiremos en las próximas semanas. No tenemos control total sobre esto. Depende un poco de las señales que nos envíen Erling y su representante. No tenemos presión para negociar porque no tenemos "No es necesario extender su contrato", explicó en Amazon Prime.

La cláusula

Están jugando al engaño con la cuestión de la famosa cláusula que puede activar Erling Haaland para salir desde este 2022. Una estipulación de su contrato que establece su precio entre 75 y 90 millones por los que el noruego puede dejar Dortmund cuando quiera. El CEO del Borussia ha revelado que sí existe y además confirma que se podrá activar desde este 1 de enero del año que está a punto de comenzar. Las máquinas de billetes comienzan a funcionar.

"La pregunta es: ¿activará la cláusula o no? Intentaremos no esperar hasta marzo o abril para saberlo", exponía Watzke. El atacante está dispuesto a vestir de blanco y la pelea por su incorporación será una de las 'películas' del año que viene. Todo lo que sucede en el mundo del fútbol además le favorece mientras los merengues se mantienen a la espera y son cautos con sus movimientos. Las artes de Raiola son conocidas y son conscientes de que el tiempo les favorece para hacerse con sus servicios.

Todo depende de que los blancos quieran satisfacer las inquietudes salariales que tiene el noruego y que sitúan en torno a los 30 millones de euros al año. El plan del equipo merengue es primero cerrar a Kylian Mbappé y después lanzarse a por Erling Haaland. Una vez esto suceda, habrá que ver si el delantero quiere compartir protagonismo con el francés para crear el ataque del futuro. Las noticias que llegan siguen siendo favorables para los intereses blancos.

