Kylian Mbappé rompe récords: lluvia de goles antes de su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé continúa siendo el protagonista del planeta fútbol. No solo por la incertidumbre que existe respecto a su futuro, sino también porque pese a todo, su ritmo goleador no baja. En la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Brujas, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, el delantero francés marcó dos de los cuatro goles de su equipo.

Con estos dos tantos frente al Brujas, Mbappé hizo historia por partida doble. Primero por convertirse en el segundo jugador en marcar el doblete más rápido de la historia de la máxima competición continental. Y de una 'medalla de plata' al oro. Kylian pulverizó una marca que hasta la fecha había estado en posesión de Leo Messi, quien también firmó un doblete este martes.

El internacional galo ha necesitado 22 años y 352 días para superar la barrera de los 30 goles en la Champions League. Hasta este duelo entre PSG y Brujas, era Messi el que había llegado a esta cifra anotadora con menos edad: Además, de los que vienen, tan solo Haaland podría amenazar este récord de precocidad. Y es que Mbappé lleva 31 dianas y 18 asistencias entre los 51 partidos que ha disputado del torneo europeo.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la Champions League 2021/2022 Reuters

No son los únicos récords que posee y es que su carrera ha sido meteórica, rompiendo registros desde que comenzó a despuntar en las filas del Mónaco. En El Principado logró superar a Thierry Henry como el goleador más joven en su historia con 17 años y dos meses. Vio puerta en el partido entre el equipo monegasco y el Troyes, allá por el 20 de febrero de 2016.

Desde entonces son varias las marcas que han ido cayendo. Desde ser el jugador más joven en debutar con la selección de Francia desde Lensois Maryan Wisnieski a ser el delantero galo más precoz en disputar la final de un Mundial, habiendo, además, también superado el registro de ser el goleador de menos edad con Les Bleus en la Copa del Mundo.

A punto de los 22

El próximo lunes 20 de diciembre, Kylian Mbappé cumplirá 22 años. Lo hará convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Se quedó fuera del Top 5, pero sí entre los diez mejores en la pasada gala del Balón de Oro 2021. Este es uno de sus sueños. Precisamente, Leo Messi conquistó su primer trofeo dorado cuando tenía esta edad.

El delantero galo ha demostrado ya que está hecho de otra pasta: "No soy egoísta. Soy el máximo asistente de la Champions. No pienso solo en hacer la jugada individual". Mbappé marca y asiste. Juega por y para el equipo. Y esto es algo que no ha pasado desapercibido ni en París ni en el Real Madrid.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

Todo está preparado para su llegada al Santiago Bernabéu el próximo año. Y aunque no podrá lograr levantar el Balón de Oro a una edad más temprana que su actual compañero Messi, sí que estará más cerca de conseguir hacerse con su primer galardón de France Football vistiendo la elástica blanca. Al menos eso es lo que se piensa.

En el Real Madrid no tendrá nada fácil romper récords goleadores, ya que Cristiano Ronaldo pulverizó todas las marcas de 2009 a 2018. Aunque algún registro acabará llevando su nombre. Mientras esto pasa, Mbappé sigue a lo suyo en el PSG. Ante el Brujas tan solo tardó 70 segundos en abrir la lata, marcando el segundo de su equipo, y también de su casillero individual a los 6 minutos y 20 segundos.

El '7' del Paris Saint-Germain es una auténtica máquina que en lo que va de temporada 2021/2022 acumula 11 goles y 14 asistencias en 22 partidos. Es decir, genera más de una diana por encuentro entre Ligue-1 y Champions League, ya sea en su faceta como artillero o en la de asistente. Un jugador que ya está marcando una época.

