Kylian Mbappé, la decepción por no fichar por el Real Madrid y el enfado con el PSG

El culebrón en el mundo de fútbol en este año 2021 que está a punto de acabar lo ha protagonizado, sin duda, Kylian Mbappé y su triángulo con Paris Saint-Germain y Real Madrid. El delantero pidió al club francés salir para llegar al Santiago Bernabéu, pero desde el Parque de los Príncipes le negaron el deseo con la intención de acabar de convencerle para renovar.

Sin embargo, Mbappé se ha mantenido firme y no ha prolongado su contrato con el PSG. Esto provoca que a partir del 30 de junio podrá llegar libre a la casa blanca. Un desenlace al culebrón al que no querían llegar en París. Pero Kylian quiere jugar de blanco y desde hace meses todas las pistas que ha ido dejando el futbolista son en esta dirección.

Desde sus declaraciones públicas sin ocultar su enfado con el PSG, Al-Khelaifi o Leonardo a la reciente publicación de su cómic biográfico, en el que en más de un pasaje deja constancia de que desde niño soñó jugar en el Real Madrid. A esto se suman sus palabras en su última entrevista con Henry, en la que habla de decepción por no llegar al trece veces campeón de Europa.

Mbappé durante un partido del PSG Reuters

"De mayor jugaré en el Real Madrid", afirmaba Kylian Mbappé de pequeño a sus padres. En 2017 tuvo la opción de convertir el sueño en realidad. Pero entonces optó por seguir creciendo en la Ligue-1. Del Mónaco al PSG. Y después de confirmarse como uno de los mejores futbolistas del mundo, cree que el momento de vestir la camiseta merengue ha llegado.

Lleva toda su vida preparándose para este momento. Por eso no ha dudado en verbalizar en varias ocasiones su decepción porque el PSG le retuviese contra su voluntad el pasado verano. Algo que le reconoció a Thierry Henry: "¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme".

Kylian Mbappé, en un partido de la temporada 2021/2022 Reuters

"Quería descubrir otra cosa", afirmó también el internacional francés. Mbappé lo tiene claro. El Real Madrid, también. El tercero en discordia es un Paris Saint-Germain que va a intentar hasta el último momento conservar a Kylian. La papeleta no es sencilla para los galos. Y no ha corrido a su favor la enorme presión pública que han ejercido sobre el jugador.

Objetivo número 1

En el Santiago Bernabéu recogen el guante. En el vestuario tiene hueco y los actuales jugadores que forman el plantel merengue ya han ido afirmando en más de una ocasión que estarían encantados con la incorporación de Kylian Mbappé a sus filas. El último, Casemiro.

El mediocentro brasileño, un peso pesado de la plantilla madridista, ha asegurado que "es un jugadorazo y todo el mundo al que le gusta el fútbol lo admira". "Yo creo que hablando primero de Mbappé, que no es jugador nuestro y eso lo hace complicado, tenemos que ser coherentes. Es un jugador que estaba en el Top 3 del mundo. Es compatible con cualquier jugador del mundo. Hablar de Mbappé y de Vinicius que están en un momento increíble... serían más que compatibles", ha agregado.

