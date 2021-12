Kylian Mbappé confirma en su libro el sueño de su vida: "De mayor jugaré en el Real Madrid"

Kylian Mbappé fue noticia hace tan solo unos días por publicar un libro muy especial. Este no es una obra al uso, si esperábamos una autobiografía, sino que está elaborado en formato cómic biográfico que sorprendió a la par que se ganó muchos aplausos. En él se relata su visita a Valdebebas, cómo conoció a Cristiano Ronaldo o Zinedine Zidane, así como también su fichaje por el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención ahora es un pasaje en el que se ve al delantero francés cuando era un niño recibiendo los típicos regalos de Navidad. Diez camisetas de equipos de fútbol había pedido, pero destaca lo que sucede con la del Real Madrid.

Gracias al Twitter de ElTraductorZZ, llegan estas páginas del cómic biográfico en las que Kylian Mbappé confirma que desde que era solo un niño sueña con jugar con la elástica blanca. Así se lo dijo a sus padres: "Me pondré la original cuando sea mayor y juegue en el Real Madrid".

Después de abrir varias cajas con camisetas de los equipos de fútbol más importantes de Europa, Mbappé termina abriendo la caja que contiene la del PSG, y por último, la del Real Madrid.



«Aquí está, la del Real Madrid, con esta ya son 10.»



Aunque de repente algo no le cuadra... pic.twitter.com/XBE7rBKR70 — El Traductor (@ElTraductorZZ) December 1, 2021

En los dibujos se ve al ahora futbolista del PSG abriendo las cajas con las diferentes camisetas de algunos de los grandes equipos del fútbol europeo. Las últimas, casualidad o no tanto, la del propio Paris Saint-Germain y la del Real Madrid. Aunque el pequeño Kylian se fijó en la blanca: "Mamá, esta camiseta hay que devolvérsela a Papá Noel. Mira, no es la original, no tiene la cruz encima de la corona".

- «Mamá, esta camiseta hay que devolvérsela a Papá Noel. Mira, no es la original, no tiene la cruz encima de la corona.»



- «¿Y qué pasa?»



- «Pues que no es la original y no me la pondré.»



- «La que sí me pondré será la original cuando sea mayor y juegue en el Real Madrid.» pic.twitter.com/nw7W9ZwIUw — El Traductor (@ElTraductorZZ) December 1, 2021

Su madre le respondió entonces: "¿Y qué pasa?". A lo que contestó el joven Mbappé muy claro: "Pues que no es la original y no me la pondré. La que sí me pondré será la original cuando sea mayor y juegue en el Real Madrid". Un sueño que se cumplirá el próximo año 2022.

Un mes

Tan solo queda un mes para que Mbappé sea libre para negociar con cualquier club. El delantero francés ha esperado y ha resistido lo que no está escrito ante las ofertas y presiones de su actual equipo. Sin embargo, llega el momento de la verdad. Kylian acaba contrato en junio y entonces pasará a formar parte de la historia del Real Madrid. Como él soñó desde que era tan solo un niño.

