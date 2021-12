Totti: "El Real Madrid habría hecho cualquier cosa por ficharme"

A lo largo de la historia, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona han peleado de tú a tú en numerosos fichajes. Uno de las grandes leyendas de este deporte que acabó su carrera sin jugar en uno u otro fue un Francesco Totti que sí que estuvo muy cerca de vestir la camiseta del equipo blanco.

Sin embargo, su corazón pesó más. El amor que sentía y siente por la Roma hizo el resto. Así, pese a que en el Real Madrid intentaron conseguir su 'sí, quiero' en más de una ocasión, nunca lo consiguieron, firmando el exjugador italiano toda su carrera en la escuadra giallorrosa.

En diálogo con el diario Sport, Totti habla sobre el Real Madrid, al cual define como el equipo que más le emocionaba fuera de Italia: "Es verdad que en algún momento de mi carrera estuve muy cerca de fichar por el Madrid pero, como he dicho antes, la elección de corazón estuvo por encima de todo. El Real Madrid habría hecho cualquier cosa por ficharme, y cuando era niño y estaba en la Roma era seguidor del Real Madrid. Era el equipo de fuera de Italia que más me emocionaba".

"Para mí, quedarme en la Roma fue la mejor elección. Es normal que cuando juegas en determinados equipos como la Roma, a diferencia del Real Madrid, tienes menos posibilidades de ganar una Champions League, pero para mí la Roma es mi Champions", añade el exfutbolista.

Lo que nunca estuvo en sus planes fue recalar en el Barcelona y así lo deja claro en la entrevista con el medio catalán: "Sinceramente, nunca hablamos con el Barça. Me sabe mal porque es un equipo que gusta verlo y habría sido bonito jugar ahí. En otro mundo o en otra ocasión podría haber pasado".

Sobre Mourinho

Totti también opina sobre Mourinho, el actual entrenador de la AS Roma: "La afición no tiene mucha paciencia porque lleva mucho tiempo sin ganar nada, pero con la llegada de Mourinho hay mucha ilusión por volver a ganar algún título y quedar entre los cuatro primeros".

De Mourinho a Luis Enrique, ex de la Roma y también exentrenador suyo en el conjunto de la capital: "Me parece un gran entrenador y una bellísima persona. Luis Enrique tiene su método de trabajar y hay que respetarlo. Yo puedo decir que me encontré muy a gusto con él y me encantó tenerlo como técnico".

Mirando al futuro, Francesco Totti no se ve siguiendo los pasos de José Mourinho o Luis Enrique, pero sí en un trabajo relacionado con el fútbol: "Sueño con hacer mi trabajo como representante igual de bien que como lo hice sobre el terreno de juego como futbolista".

