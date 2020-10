El emotivo adiós de Totti a su padre Enzo, víctima de la Covid: "Tengo que decirte lo siento"

Totti atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. El que fuera ídolo del fútbol italiano sabe lo que es sentir la presión, las críticas y los ataques. Conoce a la perfección todas las circunstancias que un partido de fútbol puede deparar. Sin embargo, nada de ello tiene relación alguna con la pérdida de un familiar.

El padre de Francesco Totti falleció el pasado 12 de octubre como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Una víctima más en el país italiano, que ya acumula más de 36.000 fallecidos según los datos oficiales. Enzo tenía 76 años y era considerado una de las personas de riesgo debido al infarto que sufrió hace un tiempo y que le obligó a alejarse del día a día de Totti en el mundo del deporte.

El vínculo era total. Tanto que hace unos meses el propio Totti compartió una fotografía junto a su padre cuando todavía era un niño. En dicha imagen explicaba que todo lo que había aprendido se lo iba a transmitir a sus propios hijos. Era su maestro. "Todo lo que me enseñaste... se lo estoy transmitiendo a mis hijos, a tus nietos. Gracias por todo".

Unas palabras que ha repetido, aunque de manera mucho más extensa, en una larga carta publicada en redes sociales. En ese post, además, se han congregado decenas de rostros conocidos para darle la despedida que merece a Enzo. Desde Maradona, que ha enviado un "abrazo fortísimo", hasta el exjugador Stefano Sorrentino, la extenista Roberta Vinci, el tenista Fogini o el futbolista El Shaarawy.

Totti pide perdón a su padre por los abrazos que se perdió, las veces que no le entendió o las palabras que no te dije. "Por los errores que cometí, pero sobre todo gracias porque has sido un padre y nunca dejarás de serlo".

La carta íntegra

"Hola papá, pasé los 10 peores días de mi vida, sabiendo que estabas allí "solo" luchando contra el mal y no pudiendo verte, hablar, abrazarte. Habría hecho cualquier cosa para estar a tu lado. Ahora mi vida será diferente, porque crecí con valores importantes y por eso quiero agradecerte papá, por todo lo que hiciste por mí, por hacerme un hombre fuerte y valiente, ¡siempre te amaré papá!

Desearía poder escuchar tu voz, extraño las risas que solíamos tener, extraño tu sonrisa, extraño tus ojos, extraño verte en el sofá viendo la televisión. Tengo que decir que lo siento y gracias... Lo siento por todas las veces que no te entendí, por todas las veces que no te dije te quiero, lo siento por los abrazos que me perdí, por las palabras que no dije, por los errores que cometí, pero sobre todo gracias porque has sido un padre y nunca dejarás de serlo. Sin ti nunca podría haberlo hecho, aunque ya no estés con nosotros tu memoria y tu sonrisa nunca será olvidada!!!!

Tenías tantos amigos que te querían, porque tenías algo diferente, siempre estabas ahí, siempre disponible, eras amigo de todos, eras y eres mi orgullo "(espero que yo también lo fuera para ti)". Hoy más que nunca he comprendido lo importante que fuiste en mi vida, y en los próximos años guardaré estos preciosos recuerdos en mi corazón. Adiós papá... o mejor dicho... adiós sheriff... que tengas un buen viaje".

