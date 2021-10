Mbappé: "Si me hubiese ido en verano, sólo hubiera ido al Real Madrid"

Kylian Mbappé lo tiene claro. El jugador del PSG solo tiene en mente una cosa para su futuro y eso es fichar por el Real Madrid. Ya lo intentó el pasado verano, pero su club se negó en redondo. Él lo aceptó diplomáticamente, pero no por ello ha perdido el deseo ni las ganas de cumplir su sueño y vestir de blanco.

El jugador, que está concentrado con la selección francesa, ha participado en una serie de entrevistas en las que ha hecho confesiones muy importantes sobre su pasado reciente y su futuro. En la última, concedida al medio galo L'Equipe, da más claves de lo sucedido: "Lloré por no salir del PSG. Si me hubiese ido en verano, sólo hubiera ido al Real Madrid".

Una frase contundente del jugador galo que ha servido para resumir una entrevista en la que Mbappé ha hablado claro y ha dejado patente una vez más que por su mente solo pasa abandonar París. En su momento aceptó la elección del club a pesar de que no la compartía, pero ahora mismo sus cinco sentidos están puestos en terminar la temporada y vestir de blanco.

Así empezó la operación

"Inicialmente, había pedido un período de reflexión. Antes de la Eurocopa, le dije al club que no quería renovar y después de la Euro, dije que quería irme. Mi ambición era realmente que todos caminemos de la mano, tanto el club vendedor como el club de comprador y yo. Haga el mejor trato posible para que todos salgan beneficiados. También quería darle tiempo a mi club para encontrar un reemplazo. Que todos estén contentos y que yo, sigo mi camino".

Es feliz en París

"Además, sí. Posteriormente, el club decidió no venderme. Estaba bien con ello. No tuve ningún problema con eso, sigo en un gran equipo y en un lugar donde soy feliz desde hace cuatro años".

No quería un enfrentamiento

"No, porque eso hubiera sido ingrato. No le habría agradecido a un club que me recibió a los 18 años y me dio mucho durante cuatro años. Y luego siempre quiero jugar, demostrar que soy un gran jugador, que nada me afecta, ni siquiera un fichaje frustrado, y que puedo marcar la diferencia hasta el último día. Nunca tomé mis decisiones por capricho. Había tomado mi decisión y estaba bien considerada".

Decepcionado con el desenlace

"En ese momento, un poco. Cuando tienes la ambición de irte, si te quedas, no eres feliz. Pero seguí adelante rápidamente. Lamentablemente me lesioné en la selección. Llegué a casa rápido, tuve tiempo de llorar mientras no tenía partidos. Cuando volví, volví a marcar y lo hice bien".

La verdad del caso

"El Real Madrid hizo una oferta. Cuando dije que escucharan, me refiero a otras cosas: se dijo que había rechazado seis ofertas de renovación, pero no es cierto. Se dijo que no quería hablar con Leonardo, mientras que era el presidente es el que se hizo cargo de todo el expediente. Me dicen que hable con el presidente, no le voy a decir que no. Dijeron que quería arruinar el vestuario".

Los motivos para salir

"Pensé que mi aventura había terminado. Quería algo más. Llevaba seis o siete años en la Ligue-1. Di lo todo lo que tuve que darle a París y creo que lo hice bien. Después, todos son libres de sacar las conclusiones que quieran, pero esa fue mi evaluación. Irse fue el siguiente paso lógico. Estoy apegado al PSG, y si me hubiera ido este verano, solo hubiera sido por la Real".

Cambios en el PSG

"Hace ya bastante tiempo que estoy en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no le habría creído. Entonces no sabemos qué puede pasar".

