Mbappé y su fichaje frustrado por el Real Madrid: "Estaba muy decepcionado por no salir"

Kylian Mbappé sigue dando pasos hacia su fichaje por el Real Madrid. El jugador francés cada vez que puede expresa su deseo y su intención, la cual hizo patente el pasado verano cuando estaba claramente decidido a abandonar el PSG para llegar al conjunto madridista. Sin embargo, la propiedad catarí, Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo se cerraron en banda y la estrella gala no pudo cumplir su sueño.

Ahora, el futuro es completamente diferente porque Mbappé termina contrato y no dependerá de lo que su club piense, sino de su deseo y de sus intenciones. A partir del próximo 1 de enero será libre para firmar con un nuevo equipo y por eso el Real Madrid está muy atento a cualquier movimiento para poder cerrar la contratación cuanto antes.

La estrella de la selección francesa ha participado en una entrevista con Thierry Henry, de la cual ya se había mostrado un adelanto, en el programa Amazon Dimanche Soir donde ha hablado de su futuro y de cómo se siente ahora en París y en un vestuario lleno de estrellas.

Su fichaje por el Madrid

"¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil. Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme, pero no estaba jugando en National. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa".

Los récords de Ibrahimovic

"Es un orgullo. Ibrahimovic ha hecho todo por el PSG y no hace falta definirle. Superarle es algo simbólico".

Ganar premios individuales

"Yo era así antes. Cuando ganas algo importante colectivamente, algo que he tenido la oportunidad de hacerlo, lo naturalizas. Si yo pienso solo en hacer todo individualmente, estoy seguro de que no ganamos títulos".

Trabajo defensivo del tridente

"Contra el City, estuvimos seguros en defensa. Habrá momentos en los que no defenderemos. Somos conscientes de que debemos hacer más los tres no podemos escondernos. Asumimos eso con el estatus que tenemos. Tenemos que hacer cosas que no provoquen que no estamos implicados en lo colectivo. Debemos esforzarnos en ello".

Cambios desde el Mónaco

"Es un nuevo Mbappé. Comencé en un Mónaco de transiciones. Y después llegué a París y fue todo distinto. Equipos que nos replegaban con cinco defensas, no vienen a buscarnos, jugaba en la derecha… Es un nuevo status. El PSG es otro nivel, tiene grandes estrellas y tienes que ganarlo todo. Era necesario digerir algo distinto".

No se siente egoísta

"Soy el máximo asistente de la Ligue 1, en la Champions también. Esa es la prueba de que no soy alguien egoísta que solo piensa en marcar goles. Puedo hacerlo todavía mejor".

El palo de la Eurocopa

"Discutí mucho con mis padres tras la Eurocopa y el penalti. Me pregunté si tenía que salir de la selección. Pero me focalicé en otras cosas y supe que lo que podía reforzarme era demostrarlo en el terreno de juego. Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a concentrarme en el campo".

Valentía para hablar de miedos

"El no ganar. Porque las personas son exigentes conmigo. Tú también tienes una exigencia contigo mismo".

Ser el líder del PSG

"Es difícil, porque cuando estás en un equipo con Neymar y Messi es distinto, autoproclamarte patrón es una osadía. Decir que eres el jefe importa poco. El objetivo es que los tres estemos en las mejores condiciones".

