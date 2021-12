Ancelotti: "¿Mbappé y el Real Madrid? Los niños siempre tienen que perseguir sus sueños"

El Real Madrid afronta este sábado un duelo trascendental en la lucha por el campeonato, uno más en este apretado final de año que tendrá el equipo de Carlo Ancelotti. Los blancos visitan el Reale Arena para medirse a la Real Sociedad, uno de los conjuntos que mejor ha empezado el curso en La Liga.

El cuadro de Imanol Alguacil se ha estado disputando el liderato de la tabla con el Real Madrid hasta que una serie de pinchazos le han hecho perder algo de ritmo después de un inicio de temporada colosal. Sin embargo, siguen en la lucha por los puestos cabeceros ocupando posiciones de Champions.

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro contra el conjunto donostiarra para analizar la situación del equipo y cómo se encuentran algunos lesionados como Dani Ceballos o Gareth Bale, que parecen acelerar en sus procesos de recuperación.

Partido contra la Real

"Es un equipo que juega muy bien al fútbol, con calidad defensiva. Es muy organizado, será un examen complicado en un estadio fantástico. Intentaremos hacer lo mejor para ganar".

Pintus y las rotaciones

"No me ha dado ninguna alarma. Evaluamos en cada partido la condición física de cada jugador. Hace poco tiempo que la temporada entera está lista. Ha vuelto Bale aunque no va a estar en la convocatoria, pero la semana que viene estará. Ceballos también está empezando a entrar. Todos están en una buena condición aunque hay jugadores que juegan más. De momento no he visto cansancio. He mirado las estadísticas y solo hemos jugado dos partidos con el mismo once, Shakhtar y Barça. En el resto hemos metido algunos cambios con jugadores como Camavinga, Nacho, Mariano, Rodrygo y Asensio. También Lucas con Carvajal, Marcelo también ha jugado".

Decisiones de los cambios

"No estamos pensando ni en el Inter ni en el Atleti. Ahora el foco está en la Real Sociedad y voy a poner la mejor alineación para ganar ese partido. Si Casemiro tiene tarjeta o no me da igual si creo que le necesito para ganar, si después no está contra el Atleti pues no estara, pero eso no me preocupa".

Cambios en el medio

"No lo sé si Casemiro, Kroos y Modric pueden jugarlo todo. Yo pienso si pueden jugar en el partido contra la Real Sociedad. No estoy pensando en más porque pueden ser que Modric mañana duerme mal, está cansado y no le meto, así que no pienso más allá".

Opinión sobre Xabi Alonso

"Un mediocampista tiene ventaja para ser entrenador porque tiene que ser un jugador con físico, con calidad, con saber táctico para posicionarse bien. En ese caso, Xabi Alonso ha sido uno de los más grandes que he tenido, inteligente, con buen pie, era único y se podía pensar en él como un entrenador".

El libro de Mbappé

"Los niños tienen que perseguir los sueños que tengan. Yo tenia el sueño de jugar en la Serie A y lo conseguí".

El estado de Hazard

"Todavía no ha hecho lo que tiene que hacer, pero yo confío en que puede hacerlo. Ahora está bien y puede jugar en los próximos partidos, así que vamos a esperar y confiar en eso".

Quién le gustaría ser

"No voy a decir un centrocampista, voy a pensar en un delantero. Aquí los tenemos muy buenos. Me gustaría ser Vinicius o Benzema. Pero también Haaland, cualquiera que sea así de bueno".

Las actuaciones de Courtois

"Siempre es un toque de atención para el aspecto defensivo que es muy importante. Nos ha salvado los últimos dos partidos. Los últimos cuatro partidos hemos encajado goles que tenemos que evitar. Pero gracias a él somos más sólidos".

Rotaciones de los importantes

"Tenemos recambios para Casemiro, Benzema o Vinicius. Los dos delanteros lo están haciendo muy bien, marcando goles y en buena dinámica. Cuando marcan goles es difícil de quitarlos para no romper eso. Casemiro es otro discurso porque nos da el balance y el equilibrio que necesitamos, es algo importante casi como marcar un gol o salvarlo. Pero también tiene jugadores que le puede sustituir como Camavinga o Antonio Blanco, pero todavía no tienen la experiencia que tiene Casemiro. Pero en los próximos partidos pueden tener esa oportunidad porque aportan entusiasmo y energía".

El Inter, contra la Roma

"El Inter lo está haciendo bien ahora. La Roma lo está teniendo más complicado, pero Mourinho ha llevado una nueva ilusión, aunque el Inter es un equipo más completo, pero nosotros tenemos un partido más complicado contra la Real Sociedad".

La situación con Isco

"Si hubiera algo no lo iba a decir, pero no ha pasado nada con él. Isco está bien, si no ha calentado en los últimos partidos es por la circunstancia del partido. Estábamos ganando y se necesitan jugadores más defensivos, por eso no he metido a Isco. Si no tenemos ventaja meteré a un delantero, un medio más ofensivo o un lateral más ofensivo. Eso son los motivos por los que Isco no ha calentado, pero no ha habido ninguna bronca con él".

Faltas a Vinicius

"Los jugadores son fuertes y él sabe que va a ser observado por el rival. Las actuaciones que ha tenido son correctas. La entrada del jugador del Granada fue agresiva, pero no fue grave. Su nivel hace que le marquen de una manera especial, pero no es peligrosa para su integridad".

Problemas a balón parado

"En los últimos partidos hemos sufrido. Tenemos que mejorar el posicionamiento. Lo hemos hecho bien, pero hemos tenido mala suerte. El gol que nos mete Rafa Mir es un por un golpe de Militao a Mendy. Creo que lo estamos haciendo bien, pero Courtois nos ayuda mucho por arriba porque no tiene miedo a salir, pero siempre se puede hacer mejor".

