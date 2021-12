Haaland, obligado a mover ficha: sin cláusula, su llegada al Real Madrid depende de su voluntad

Erling Braut Haaland se ha convertido en uno de los grandes nombres del fútbol europeo en los últimos meses. Su enorme rendimiento en el Borussia Dortmund le ha hecho convertirse en el deseo de los clubes más grandes del Viejo Continente. Por ello, se espera que este verano pueda haber una gran batalla por su fichaje.

Sin embargo, en las últimas horas ha habido una revelación clave sobre su futuro. El presidente del Borussia, Hans-Joachim Watzke, ha derribado una máxima que parecía inamovible en el caso del fichaje del delantero noruego. Haaland no dispone de una cláusula de salida, por lo que no hay una cantidad estipulada que asegure su adiós a la Bundesliga y su llegada a cualquier otro equipo.

Se había hablado de cantidades que oscilaban entre los 75 y los 90 millones para esa famosa cláusula, pagos de primas para el jugador, el agente y todo su entorno aparte. Sin embargo, ahora se ha conocido, vía el máximo dirigente del Dortmund, que la existencia de esa cifra para garantizar un nuevo futuro no es cierta y que será necesario entrar en una batalla por el jugador.

No obstante, lo que sí existe es un acuerdo verbal cerrado entre las dos partes, Haaland y el propio Watzke, de que este verano se sentarán a hablar de una salida si el propio jugador noruego así lo desea. Y no será por una cantidad, a priori, desorbitada, sino que podría rondar los 100 o 150 millones de euros, una cifra que no parece mareante por un delantero llamado a dominar el fútbol mundial durante los próximos 10 o 15 años.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund de la temporada 2021/2022 Mustafa Alkac / Dpa

Las ventajas del Madrid

Si hay un equipo que está interesado en Haaland para crear su súper equipo del futuro es el Real Madrid. La noticia de que no haya cláusula no es buena para los blancos, ya que en una pelea a la baja, el Real Madrid sabría que no tendría el problema del dinero para competir contra las grandes súper potencias infladas por los petrodólares.

Sin embargo, la entidad madridista tiene sus propias armas en las que confía. En primer lugar, su saneada economía le permitirá presentar batalla, algo que otros como el FC Barcelona no podrán hacer. En este caso, el Real Madrid no gastó el pasado verano los 200 'kilos' que tenía preparado para Mbappé, el cual llegará gratis el 1 de julio, operación que, a poder ser, quedará cerrada en unas semanas, en cuanto el galo sea libre para negociar su futuro con la entrada del 2022.

Con ese dinero en caja y sin tocar, el Real Madrid tiene un colchón que puede ser suficiente para entrar en la lucha por un jugador que amenaza con marcar una época. Pero hay más. Actualmente, el fútbol mundial está rendido a dos futbolistas blancos que bien podrían ser los que en mejor forma están del planeta. Benzema y Vinicius son la envidia de todos los equipos del mundo y cualquier jugador querría formar junto a ellos en ataque. por ello, ahora mismo son un reclamo.

Karim Benzema y Vinicius Júnior, durante el Real Madrid - Shakhtar Donetsk de Champions League EFE

Por si esto fuera poco, para cuando la batalla por Haaland comience de verdad, el Real Madrid espera tener cerrado a Mbappé, por lo que será otro motivo para que grandes jugadores quieran llegar y ganar vestidos de blanco. Un equipo que cuenta con Mbappé, Vinicius y Benzema es sinónimo de éxito y Haaland podría entrar a formar parte de esa delantera de escándalo.

En última instancia se encuentra el deseo del jugador, que ya ha dejado caer en más de una ocasión que su sueño y su objetivo es vestir la camiseta del Real Madrid y ganar títulos con ella. Por eso, en este momento, esa voluntad puede marcar la diferencia en favor del conjunto blanco en el mercado.

Guerra en Europa

Es precisamente ese mercado el que podría saturarse con una gran pelea por Haaland en unos meses. De hecho, algunos ya han comenzado a pujar fuerte por su fichaje. El primero de ellos es el Manchester United, quien ya ha elevado una oferta de alrededor de 120 millones de euros para intentar llevárselo.

Por si esto fuera poco, han incorporado a su disciplina a Ralf Rangnick, quien fuera su descubridor en el RB Salzburg, para intentar convencerle de que su siguiente paso está en Old Trafford, en un club histórico al que hacer grandes cogiendo el relevo de una estrella como Cristiano Ronaldo.

Ralf Rangnick, nuevo entrenador del Manchester United Europa Press

Sin embargo, Haaland cuenta con el seguimiento de otros grandes que entrarán en la batalla. Las fortunas árabes de Manchester City y PSG también lo quieren. A los de Pep Guardiola les hace falta un nuevo tras los fracasos con Harry Kane y Cristiano y pelearán por el noruego con todo. A dinero, será difícil ganarles.

Por su parte, los galos intentarán dar un nuevo golpe en el mercado tras la salida de Mbappé, aunque el Madrid intentará adelantárseles para devolverles la moneda recibida en las negociaciones por Kylian. Otros equipos como el Chelsea, que acaba de fichar a Lukaku, permanecen a la espera. Pero la batalla que se avecina en el Viejo Continente será realmente grande y Haaland puede marcar la diferencia con su voluntad y decisión.

[Más información: Haaland no tiene cláusula de rescisión: el Borussia Dortmund suelta una bomba clave en su futuro]

Sigue los temas que te interesan