Haaland para ya y las tres condiciones de su fichaje por el Real Madrid

En Alemania tienen claro que no hay marcha atrás: Erling Haaland se irá del Borussia Dortmund a final de temporada. Lo que lo hace irremediable es el sonoro fracaso del equipo amarillo en la presente edición de la Champions League. Esta semana, sin el delantero noruego, que está de baja por una lesión, se consumó la eliminación del conjunto germano en la fase de grupos.

Haaland se queda sin Champions, que es el escaparate donde todo gran jugador quiere exhibirse. El proyecto deportivo del Dortmund se queda pequeño para lo que es ya Haaland, uno de los mejores goleadores del mundo. Hasta ahora había abierta una pequeña puerta a que renovara su contrato (doblando su sueldo) con el Dortmund, pero la idea se ha debido de borrar de todo de la cabeza del jugador tras este traspiés.

El fichaje de Haaland no podrá esperar hasta 2023. Mensaje al Real Madrid, que sabe que durante el próximo mercado de verano todos los grandes de Europa llamarán a la puerta de Mino Raiola preguntando por el delantero. En la Premier League todos sueñan con su fichaje y algún otro club, como Juventus y Barça, cruzan los dedos para que las cuentas les den para acometer su contratación.

El Madrid siempre ha ido liderando esta carrera y, de hecho, lo sigue haciendo. Solo hay que ver los últimos movimientos. Esta misma semana, el diario alemán Bild expresaba con rotundidad cuáles eran los planes de Haaland: jugar en el Real Madrid y, si esto no fuera posible, luego ya se vería qué otras opciones hay. A eso se le suma el último guiño de Raiola, que volvió a decir que a Erling "le encanta España".

Haaland piensa en blanco y el Madrid tiene unos meses para tomar la decisión de ficharle o no. Es ahora o nunca, pero en el club blanco siempre se tienen claros los límites a la hora de ir al mercado. Hay varias condiciones que se tienen que cumplir para ver al noruego en el Santiago Bernabéu y en todas ellas tiene que ver su agente, Raiola.

Protagonismo compartido

La primera condición es clara. Haaland no llegaría al Madrid con la etiqueta de máxima estrella del equipo, como sí lo haría en otros clubes. Aquí tendría que convivir con figuras de primer nivel que llevan años vistiendo esa camiseta, como Karim Benzema o Luka Modric, y otros que no llevan tanto pero se han ido haciendo su camino, como Vinicius Jr.

Ni siquiera sería el gran fichaje del verano, sin quitarle peso a su traspaso. El Madrid confía en que, antes de Haaland, llegue Kylian Mbappé. Ver a las dos grandes estrellas de la próxima década con el mismo equipo es un plus, pero también ambos deberían aprender a compartir los focos y entender sus roles. Raiola lo tiene que entender.

Límite salarial

El Madrid no va a tener problemas para fichar el próximo verano ni tampoco para inscribir jugadores, tal y como le ocurrió al Barça el verano pasado. Primero porque la situación económica de los blancos es mucho más favorable y luego porque se va a liberar un gran hueco salarial solo con las salidas de Gareth Bale, Marcelo e Isco, que se irán libres tras acabar contrato.

Hay hueco para fichar a Haaland y también para pagarle bien, pero nunca para darle los 30 millones netos que se han ido filtrando desde Alemania que pediría Raiola. Eso sería más que lo que cobraría Mbappé, quien hay que tener en cuenta que llegaría sin un traspaso con el PSG por lo que la suma de dinero que percibiría el jugador sería mayor.

Juego de las primas

Raiola es un agente que ha estado vetado por el Madrid y, aunque las relaciones han mejorado bastante entre club y representante, en la entidad merengue son conscientes de las prácticas de este. No hay fichaje de Raiola en el que no le caiga una prima millonaria. El Madrid no quiere entrar en ese juego en el que entidades de la Premier o el PSG y sus petrodólares tendrían más que ofrecer.

Sí, Raiola se llevaría su parte en el fichaje de Haaland. Pero primero hay que ver por cuánto saldría del Dortmund y luego ya negociar las comisiones con el italiano, que el pasado verano llegó a pedir 40 'kilos' al Chelsea. Ahí es nada.

