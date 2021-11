Haaland y un noviembre negro que puede decidir su futuro: lesión, sin Mundial ni Champions League

Se habla mucho sobre el futuro de Erling Haaland, pero poco por el calvario que está pasando. El mes de noviembre de 2021 será recordado por el jugador de fútbol noruego como uno de los peores de su carrera. Incapaz de cambiar el futuro de su equipo y de su selección por estar lesionado, ha visto como el Borussia Dortmund se quedaba fuera de los octavos de final de la Champions League y como Noruega no podía ni alcanzar la repesca del Mundial de Catar 2022.

El Sporting de Portugal dejó sin Champions al Dortmund de Haaland. El 'goal average' favorece a los portugueses y los alemanes no pueden alcanzarles ya. Sin el noruego en punta no tienen gol y su baja en estos últimos partidos ha provocado la eliminación. Los actuales campeones del país luso hicieron un partido muy serio, a pesar de tener varias intervenciones Adán, y certificaron la victoria en la primera mitad con un doblete de 'Pote' y un tanto de Pedro Porro.

El noruego se lesionó en la tercera jornada de la Champions frente al Ajax. Haaland sufrió un desgarro en un músculo de la cadera que no le impidió terminar ese encuentro de Liga de Campeones pero por el que todavía no ha podido volver a jugar desde entonces. Se estima un tiempo de baja superior a dos meses, por lo que ha dicho adiós al 2021 tendría que reaparecer recién comience el año próximo. En ese momento, el Dortmund ya no estará en la máxima competición continental y jugará la Europa League.

Thomas Meunier tras encajar un gol en el Sporting de Portugal - Borussia Dortmund REUTERS

Esto provocó que no pudiera estar con Noruega en la fase más crítica de la clasificación para el Mundial. Sin él, solo consiguieron ganar a Montenegro. Un triunfo en cuatro partidos con un empate clave ante Turquía, que irá a la repesca, y la derrota en la última jornada frente a Países Bajos, que se clasificó de forma directa para el Mundial, es el balance que obtuvo su selección. Erling Haaland no estará en la que podía ser su primera cita mundialista. Todo esto afectará a su futuro.

Decisión inmediata

El jugador del Borussia Dortmund determinará en 2022 por dónde pasa su futuro. El noruego parece decidido a salir del equipo germano y llevar a un nuevo nivel su carrera. Mientras, en Alemania siguen intentando convencerle. El salario actual de Haaland no llega a los 10 millones de euros por temporada, sino que ronda los 8 o 9 por campaña. Una cifra que el equipo alemán quiere mejorar considerablemente hasta doblarla con 16 o 18 millones de euros anuales.

Mino Raiola también habló este miércoles sobre su representado. El delantero del Borussia Dortmund puede salir este verano y el Real Madrid le sigue de cerca. Sin embargo, su agente no ha querido especular y solo ha dejado el guiño de que el delantero estaría muy cómodo: "A Haaland le gusta mucho España porque le gusta su casa aquí". Desde Inglaterra también le tientan y esa cláusula de 75 millones parece una gran oportunidad. Eso sí, todo el mundo calcula la operación entre 250 millones y 300.

