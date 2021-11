El Real Madrid y el fichaje de Pedro Porro: por qué es favorito y de qué depende

A Pedro Porro le ha cambiado la vida en Portugal. El lateral derecho se unió al Sporting de Portugal en una cesión de dos años en 2020 y así dejaba el Manchester City en el que no ha llegado a triunfar. El jugador español de 22 años que costó al equipo inglés 12 millones de euros ahora está en boca de todos y desde el país luso apuntan a que el conjunto de Lisboa se va a hacer con sus servicios por 8,5 millones. Eso no implica que se vaya a quedar en el país vecino.

El Sporting de Portugal se juega la vida en la Champions League esta semana ante el Borussia Dortmund. Si aseguran su pase a los octavos de final, además de echar al equipo de Erling Haaland, asegurarían también una importante cifra económica de ingresos que sería vital para afrontar la contratación del lateral. El objetivo es hacerle un nuevo contrato en el que se le incluya una cláusula de traspaso alta ante el interés que está generando, como el del Real Madrid desde España.

O Jogo, el principal medio deportivo de Portugal, explica que los blancos lideran la carrera para hacerse con el lateral. El equipo favorito para salir en caso de que se produzca este fichaje es el Real Madrid. Los merengues andan escasos en esta posición ya que las lesiones de Dani Carvajal, el pobre rendimiento de Álvaro Odriozola y las carencias defensivas de Lucas Vázquez no terminan de llenar esta zona del campo. Pedro Porro ha captado los focos desde la temporada pasada.

Este buen rendimiento le ha llevado a debutar con la selección española absoluta. En marzo comenzaron los rumores del interés de los blancos, cuando todavía le quedaba una temporada de cesión en Portugal. El Real Madrid habría dado un paso adelante después de ver su actuación en el partido, de clasificación para el Mundial de Catar 2022, ante Georgia. Su campaña al completo con el Sporting fue muy buena, aunque en la actual ha tenido problemas de lesiones.

El lío de su abuelo

Estos rumores se intensificaron al comienzo de esta temporada. Una entrevista a su abuelo en A Bola corrió como la pólvora. Antonio Sauceda dejaba claras sus preferencias sobre el futuro de su nieto: "Me gustaría que se quedara otro año en el Sporting. Sería bueno para el Sporting, que tiene un sistema que va bien para él. ¿Interés del Real Madrid? ¡Nunca! ¡Prefiero que se quede en el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del FC Barcelona. No tengo ninguna simpatía por el Madrid. Si va al Madrid, el abuelo irá con él, pero no soy del Real Madrid".

El jugador salió inmediatamente al paso. El del Sporting de Portugal argumentó en su cuenta de Twitter que no cree que su abuelo haya asegurado que nunca jugaría en el Real Madrid. Además, ha querido aclarar que el club blanco "es uno de los mejores equipos del mundo" y que a cualquiera futbolista le gustaría jugar en él.

Doble 'fichaje'

El Real Madrid tiene motivos para tener un ojo en el Sporting de Lisboa - Borussia Dortmund de este miércoles. Que el equipo portugués gane y deje con pie y medio al alemán fuera de la máxima competición continental supondría que dos contrataciones podrían desbloquearse. La más importante es la de Haaland, que podría tomar la decisión definitiva de salir de Alemania con el conjunto blanco como su sueño. Pedro Porro podría fichar primero por los lusos y así poder regresar a España.

