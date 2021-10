Los jugadores en la agenda del Real Madrid más allá de Mbappé y Haaland

En el Real Madrid siempre se mira al futuro. El pasado verano, el conjunto de Concha Espina se hizo con los servicios de David Alaba y Eduardo Camavinga. Un veterano, con años todavía por delante al más alto nivel, y una de las jóvenes promesas del fútbol europeo. Pero en el Santiago Bernabéu quieren más y ya se espera a jugadores de la talla de Kylian Mbappé o Erling Haaland para la 2022/2023.

Los delanteros son los dos grandes objetivos de la próxima ventana de transferencias del periodo estival. Pero no son los únicos. En las últimas semanas, y sobre todo en estas fechas más recientes, han ido colocándose diferentes jugadores en la órbita del Real Madrid. Desde defensas a centrocampistas e incluso un nuevo atacante.

El último en sumarse a la lista de futuribles ha sido Tchouameni. Según confirmó el diario MARCA, el mediocentro francés ha llamado el interés en la casa blanca por sus buenas actuaciones tanto con el Mónaco, pero sobre todo con la selección de Francia durante la UEFA Nations League. A continuación, los cinco nombres a tener en cuenta:

Pedro Porro, en un partido del Sporting de Portugal Reuters

Pedro Porro

Prácticamente todos los años se habla de la posible incorporación de un lateral a la disciplina madridista. La salida de Odriozola como cedido a la Fiorentina volvió a dejar a Dani Carvajal como el único lateral derecho puro del vestuario. La lesión del de Leganés ha dejado a Lucas Vázquez, Nacho o incluso Fede Valverde actuando en esta posición en estos primeros compases de la temporada.

En el pasado ya se habló de la opción de Pedro Porro y ahora ha vuelto a tomar fuerza su nombre por un lío que ha protagonizado el abuelo del propio defensa. Antonio Sauceda dijo a A Bola que su nieto no ficharía por el Real Madrid: "¿Interés del Real Madrid? ¡Nunca! ¡Prefiero que se quede en el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del Barcelona. No tengo ninguna simpatía por el Madrid. Si va al Madrid, el abuelo irá con él, pero no soy del Real Madrid".

Sin embargo, el propio jugador del Sporting de Portugal ha querido puntualizar algo, señalando, además, que no cree que las palabras de su abuelo hayan sido literalmente las reproducidas anteriormente. "Quiero aclarar que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. A cualquier jugador le gustaría jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona o en cualquier equipo así de grande. Jugar en uno de esos equipos es un sueño para cualquier futbolista", ha señalado el lateral.

Antonio Rudiger, durante un partido con el Chelsea REUTERS

Rüdiger

Uno de los jugadores que más ha sonado con fuerza desde que el pasado mercado de fichajes bajará su telón es Rüdiger. El actual jugador del Chelsea es uno de los que acaba contrato el próximo mes de junio y entra así en un escenario como el que llevó al ya mencionado Alaba hasta la casa blanca este mismo año 2021.

Las informaciones van en una y otra dirección. Desde que está negociando su renovación para continuar algunos años más desarrollando su carrera en Stamford Bridge a las que van en el sentido contrario. Y es que algunos medios ya han confirmado que, en este momento, las negociaciones para la prolongación de su contrato con la entidad londinense han quedado paralizadas.

Según Sky Sports, Rüdiger está meditando, y mucho, el paso que va a dar. Y es que este puede significar un antes y un después en su carrera. Por no hablar de que el Real Madrid no está solo en la lista de los equipos que siguen cualquier novedad de cerca, ya que se habla también del interés de Bayern Múnich o Barcelona.

Aurelien Tchouameni, durante un partido con el AS Monaco AFP7 / Europa Press

Tchouameni

Es el jugador de moda. Su buena actuación durante la semifinal y la final de la UEFA Nations League ha dejado su nombre sobre la mesa de gran parte de los clubes más importantes del Viejo Continente. El último en sumarse a esta lista es el Real Madrid y el conjunto merengue ya sabe lo que el Mónaco pediría por su traspaso.

Tal y como informa el diario MARCA, la salida de Tchouameni se cifraría en 60 millones de euros el próximo año. Esto después de que el equipo del Principado se hiciese con sus servicios por tan solo 18 'kilos' y que está valorado actualmente en el portal Transfermarkt por 35 millones.

Al mediocentro galo se le ve en el Real Madrid como el reemplazo perfecto para Casemiro. Camavinga desde su llegada está ocupando más el rol de un centrocampista con perfil más ofensivo, pero Tchouameni vendría a hacer las veces de un jugador de corte más defensivo, aunque con gran visión de juego. Todo un todoterreno.

Paul Pogba, durante el España - Francia REUTERS

Pogba

De Tchouameni a Pogba. Precisamente, al primero le califican muchos como el 'nuevo Pogba'. Pero centrándonos en el centrocampista del Manchester United, su nombre es uno de los habituales cada verano en los rumores que circulan alrededor del Real Madrid. Este 2022, si no renueva antes del 1 de enero, no será menos.

Porque a Paul Pogba le queda tan solo una temporada de contrato con el Manchester United. Bueno, mejor dicho, menos de un curso. Y es que su acuerdo con la entidad mancuniana vence el próximo 30 de junio. Aunque muchos esperan que acabe renovando, lo cierto es que el tiempo pase y el jugador sigue sin plasmar su firma en un nuevo contrato.

El internacional galo es muy cotizado. Cualquier grande le haría un sitio. Desde la Juventus hasta el Real Madrid, pasando por el PSG o el Barça. Él siempre se ha inclinado por la oportunidad de vestir la elástica blanca, pero todo dependerá de si renueva o no con el Manchester United.

Benjamis Sesko, con el RB Salzburgo Instagram

Sesko

Otro de los jugadores que suena, en la tradicional rumorología de los fichajes, es Sesko. El delantero del Red Bull Salzburgo tan solo tiene 18 años y, según informa Bild, ya ha llamado la atención de clubes como el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Liverpool o el Manchester City.

Siete goles en 16 encuentros son la carta de presentación de Benjamin Sesko. A esta altura, parece un imposible que el Real Madrid firme a Mbappé y a Haaland y que además pretenda incorporar a sus filas a un tercer atacante, contando además con Benzema y compañía.

