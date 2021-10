El abuelo de Pedro Porro descarta a su nieto para el Real Madrid: "Nunca"

Pedro Porro es un jugador español que está muy bien situado en el mercado de fichajes para volver a La Liga. Su progresión en Portugal está siendo muy satisfactoria, hasta el punto de llegar a la convocatoria de Luis Enrique en la Selección. De momento no tiene su futuro claro, por eso se está especulando con las distintas opciones que existen. El Real Madrid lo tiene en su agenda para reforzar el lateral derecho. Eso sí, su abuelo no estaría muy de acuerdo con este movimiento.

El futbolista que ha sido nombrado el mejor defensor del mes de la Primeira Liga ha sido protagonista en A Bola. El medio deportivo portugués ha hablado con su abuelo, Antonio Sauceda, que ha dejado claro cuáles son sus preferencias sobre el futuro de su nieto: "Siempre me llaman tratando de averiguar algo. Voy a ser sincero. Me gustaría que se quedara otro año en el Sporting. Sería bueno para el Sporting, que tiene un sistema que va bien para él".

De hecho, ante el supuesto interés del Real Madrid, se muestra muy certero. "¿Interés del Real Madrid? ¡Nunca! ¡Prefiero que se quede en el Sporting! Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y yo soy del FC Barcelona. No tengo ninguna simpatía por el Madrid. Si va al Madrid, el abuelo irá con él, pero no soy del Real Madrid". Su abuelo no le cierra las puertas del Santiago Bernabéu, pero si termina vistiendo de blanco, le daría un buen disgusto.

Pedro Porro, con el Sporting de Portugal Gerardo Santos / Atlantico Press V / DPA

Sin embargo, si siente cosas positivas con el Atleti: "Me gusta el Atlético. Simeone tiene una mentalidad que me gusta. ¡Tiene dos huevos! Juegan y corren como nunca. Creo que sería bueno para Pedro. Claro que me gustaba el Barça de Xavi, Iniesta, Messi... pero esa inteligencia ya no está en el equipo. No se quedará en el Sporting para siempre, ¿verdad? Si alguien le ficha me gustaría que fuera el Atlético". Antonio Sauceda pone en el radar de Porro a los rojiblancos y a los azulgranas con estas declaraciones.

[Más información: Se busca lateral: el Real Madrid y sus opciones en el mercado para solucionar un problema]

Sigue los temas que te interesan