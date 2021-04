El Real Madrid y el lateral derecho: un problema ahora y una duda en la lista de fichajes

La lesión de Dani Carvajal supone el último bache en el camino para un Real Madrid que ha tenido una temporada cargada de problemas. La del internacional español es la última lesión de una larga lista que ha afectado al club blanco y que ahora le deja bajo mínimos en su banda derecha de cara a la recta final de la campaña. Toca remar con lo que hay y también empezar a pensar en el futuro.

A falta de cinco jornadas de Liga y solo la vuelta de las semis de Champions League (y la hipotética final), el Real Madrid no se podía imaginar meses atrás que estaría tan cerca de un doblete a estas alturas de la temporada. Es la noria de emociones que está siendo el curso, quedando representado este jueves con el mazazo por la lesión de Carvajal y, a la tarde, por la euforia fruto de la derrota del Barça contra el Granada.

Zinedine Zidane, por enésima vez, tendrá que buscar soluciones. No volverán a jugar en lo que queda de temporada sus dos laterales derechos titulares: Carvajal y un Lucas Vázquez que, de forma improvisada, acabó siendo la mejor opción para la banda. Ambos están lesionados y las alternativas se le acaban al técnico galo.

Alternativas de Zidane

La opción natural es que Álvaro Odriozola juegue de lateral derecho. Es su posición de siempre, pero en el Real Madrid no ha terminado de cuajar y deja algunas dudas con los objetivos tan importantes que hay por delante. Es su momento y jugará, pero lo normal sería ver en los partidos que quedan como Zidane varía su dibujo y su equipo titular ante el cansancio extremo que acusa la plantilla.

Zinedine Zidane da órdenes a los jugadores del Real Madrid tras el gol de Benzema al Chelsea REUTERS

Además de Odriozola, las otras dos opciones más factibles que baraja son otros dos defensas: Nacho Fernández y Éder Militao. Ambos centrales han dado la cara en una fase muy importante de la temporada y ahora con los regresos de Varane y Sergio Ramos -quien podría tener minutos ante Osasuna- se merecen seguir jugando. A Nacho ya le ha usado Zidane mucho a lo largo de los años de lateral y Militao también tiene experiencia de su tiempo en el Oporto. Y si le apuran, Zidane también tiene la opción Fede Valverde.

Solo se queda Carvajal

Aunque no es una situación en la que le gustaría estar a Zidane, al menos hay soluciones para improvisar en el final de temporada con las lesiones de Carvajal y Lucas. Sin embargo, pensando ya en la próxima temporada, el Real Madrid se enfrenta a un panorama en el que está obligado a moverse para mejorar su lateral derecho.

Si nada cambia, de los tres laterales derechos actuales solo se quedará uno. Es Carvajal. Lucas acaba contrato en junio y hasta ahora ha sido imposible llegar a un acuerdo por la renovación. Las posiciones de club y jugador están muy distanciadas y se da por perdido al gallego, que interesa al Bayern Múnich. Luego está Odriozola, que no ha convencido en el Madrid y podría salir cedido si es que no llega una oferta buena para su traspaso.

Dani Carvajal y Ben Chilwell disputan un balón REUTERS

El Madrid ya se ha quedado en otras temporadas solo con Carvajal en el lateral derecho, pero hacerlo ahora es un riesgo mayor. El lateral, indiscutible cuando ha estado bien físicamente, lleva varios años pasando un calvario con las lesiones y esta temporada se ha disparado la cuenta. Ha tenido cuatro lesiones (una de rodilla y tres musculares) y ha jugado apenas 15 partidos de los 40 que lleva el equipo blanco esta temporada.

¿Opciones en el mercado?

No es el mejor verano para fichar, ni tampoco la mejor posición a reforzar en el mercado. Pero el Madrid está en una situación en la que parece no quedarle otra que buscar en verano un lateral que refuerce su lateral derecho y no hay muchas opciones.

Uno que gustaría sería Achraf Hakimi, que el verano pasado tuvo que ser vendido al Inter de Milán para hacer caja por 40 millones de euros. El Real Madrid se guardó un derecho de tanteo por su canterano, pero su precio ha subido este año y saldría caro. Otros nombres, de un perfil más bajo, que han sonado en los últimos años son Pedro Porro, que esta temporada ha explotado en el Sporting de Portugal, y el argelino Youcef Atal, del gusto de Zidane, pero que esta temporada también se ha visto machacado por las lesiones.

