Sergio Ramos apunta a Osasuna y alerta en el Real Madrid por Nacho

El Real Madrid va acumulando buenas noticias y disgustos con su parte médico. Lo único bueno de tener tantos lesionados es que tarde o temprano vuelven y con un equipo tan castigados por las bajas, cualquier reaparición siempre es algo bien recibido. En este caso, la noticia positiva del día en el entrenamiento del Real Madrid ha sido la del retorno de Sergio Ramos.

El gran capitán ya se encuentra muy recuperado de sus diferentes problemas físicos y ha completado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y lo ha hecho al mismo ritmo que el grupo, lo que supone una noticia muy positiva teniendo en cuenta que la zaga madridista está profundamente dañada por las lesiones.

Sergio Ramos tuvo que operarse de la rodilla para corregir una serie de molestias en su menisco interno de la pierna izquierda a principios del mes de febrero. Después de estar un mes y medio de baja, regresó y sufrió una lesión muscular que le ha obligado a estar parado durante varias semanas. Además, por el camino, también dio positivo por Covid-19 y tuvo que pasar varios días confinado en su domicilio.

Sin embargo, el central del Real Madrid parece haber superado ya todos esos problemas y ya se encuentra en plenas condiciones para ayudar al equipo blanco en lo que resta de temporada en la cual están en juego tanto el título de liga como el de Champions. De esta forma, tanto Zidane como el vestuario recuperan a un refuerzo de lujo para el tramo decisivo, al mayor apoyo y el mayor líder la plantilla, además de un seguro en defensa que estaba realizando una temporada sensacional hasta su lesión.

Con la enorme cantidad de bajas que ha tenido el Real Madrid en su zaga, la recuperación de Ramos le viene como anillo al dedo al técnico galo. Su buen estado de forma hace pensar que podría estar ya disponible para el partido contra Osasuna de este fin de semana y que será previo a la vuelta de la eliminatoria de semifinales de Champions frente al Chelsea. Habrá que ver si Zidane decide incorporarlo desde el inicio o si lo hace saliendo desde el banquillo, pero lo que parece seguro es que entrará en la lista y más teniendo en cuenta las bajas del equipo.

Nacho, en problemas

No obstante, no todo han sido buenas noticias para el Real Madrid en el entreno de este jueves ya que Nacho no se ha ejercitado con el grupo debido a un golpe. El central, que tan buen rendimiento está dando junto a Militao en este final de curso, ha hecho saltar las alarmas en el equipo blanco. Aunque parece que no se unirá a la lista de bajas junto a otros nombres ilustres, intentará probarse en el entreno de mañana para poder estar presente en el duelo frente al equipo navarro de este fin de semana.

Nacho Fernández, con el balón Reuters

Además, Zidane ha conocido hoy la pésima noticia de una nueva lesión de Dani Carvajal, que ha sufrido un fuerte pinchazo en la zona del isquio que apunta a rotura muscular y que le hará perderse lo que resta de temporada justo cuando acababa de regresar de otras dos lesiones importantes. La temporada del carrilero diestro está siendo para olvidar. Mientras tanto, Fede Valverde sigue a la espera de su ansiado negativo para poder reintegrarse en el grupo, Mendy sigue sin trabajar con el resto del equipo y está descartado para el partido contra Osasuna y es seria duda para el duelo contra el Chelsea, y Lucas continúa con su recuperación, aunque tendrá casi imposible volver a jugar este año.

[Más información: Carvajal se vuelve a romper y dice adiós a la temporada]