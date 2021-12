Bombazo con Hazard: un club 'rico' de 2ª división belga va a por su fichaje

Eden Hazard está de regreso tras superar su gastroenteritis y se espera que vuelva a pisar los terrenos de juego en los próximos compromisos del Real Madrid. Sin embargo, su futuro sigue sin estar claro y mucho tiene que mejorar para volver a tener un rol importante en la plantilla blanca. De ahí que no dejen de salir rumores e intereses de otros equipos, aunque el último ha sido totalmente inesperado.

En Bélgica se sigue muy de cerca todo lo que ocurre con Hazard, hasta hace no mucho la gran estrella del país, y parece que están dispuestos a darle cobijo en su liga si acaba saliendo del Real Madrid. El que se ha ofrecido ha sido el KVC Westerlo, líder de la Segunda División belga.

Hazard es el sueño del empresario turco Oktay Ercan, dueño del Westerlo tras invertir casi 10 millones de euros en su compra. A su lado tiene a Hasan Cetinkaya, quien por lo visto conoce a Eden desde hace años. En una entrevista concedido al diario belga Het Nieuwsblad, ha hablado abiertamente sobre el futbolista del Real Madrid.

"Creo que puedo considerar a Eden Hazard como un amigo. Le conocí cuando estaba en el Lille y me prometió que algún día jugaría en el Fenerbahçe. Westerlo será más difícil, pero nunca se sabe. Tal vez termine su carrera aquí", ha dicho. ¿Habrá bombazo?

Hazard, de vuelta

Hazard volvió a entrar en una convocatoria del Madrid este miércoles tras perderse los tres anteriores partidos por una gastroenteritis. Ancelotti informó en la previa de su recuperación, aunque luego en el partido no le dio minutos: "Hazard está bien, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo y se ha encontrado bien. Ha recuperado buena condición y mañana va a estar con el equipo", manifestó en rueda de prensa.

Jesús Vallejo y Eden Hazard, durante el partido de entrenamiento Real Madrid

Después de regresar antes de tiempo de la selección belga, una inoportuna gastroenteritis dejó fuera a Hazard. Pese a su larga duración, Ancelotti siempre ha justificado que el virus era fuerte y no sufría ningún otro problema físico ni lesión muscular.

"No ha tenido molestias musculares, ha tenido una gastroenteritis y le ha costado mucho, como a Rodrygo que se ha entrenado hoy pero no está en su mejor condición. A Hazard le ha pasado lo mismo, no hay otra cosa atrás", aclaró.

Desde el 19 de septiembre no es titular Hazard en un partido de Liga y tras su último problema muscular, solo disputó 34 minutos en tres jornadas, mostrando una pérdida importante de peso en su importancia en la plantilla. Han pasado 24 días de su último encuentro con el conjunto madridista.

"El problema de Hazard es físico, tiene que mejorar su condición", admite Ancelotti. "Ha tenido problemas de varios géneros para mejorarla y necesita minutos que ayudarán a lograrlo y aguantar el momento para jugar más. Tenemos muchos partidos, él está bien, creo que va a tener minutos", sentenció.

