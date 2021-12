Los votos más raros del Balón de Oro: el feo a Cristiano en Portugal, el elegido en España...

Las votaciones del Balón de Oro que entrega France Football siempre generan un gran interés y la revista francesa ha publicado en su edición de este mes los votos de los 180 periodistas de todo el mundo ue participaron. El vencedor, como se sabe, fue Leo Messi y con cierta polémica por las críticas dirigidas por aquellos que creían que el premio debió ir para Robert Lewandowski.

France Football cerró el pasado 24 de noviembre la lista de votación para el Balón de Oro 2021. En total, había 30 nominados al galardón entre los que los 180 periodistas que votaban debían elegir solo cinco. Entre esos cinco repartían quince puntos: seis al primero, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto. Los votos, por tanto subjetivos, se van sumando hasta dar con el más votado.

Ganó Messi con un total de 613 puntos, con una ventaja de 33 puntos sobre Lewandowski, segundo, con 580. El podio lo completó el italiano Jorginho con 460 puntos. Karim Benzema fue cuarto, muy lejos del ganador: 239 puntos.

Robert Lewandowski, con el premio a mejor goleador del año en la gala del Balón de Oro 2021 Reuters

Volviendo a lo que votó cada periodista, se ha generado el debate de todos los años por algunas elecciones un tanto curiosas. Messi dominó en Latinoamétrica y Asia y Lewandowski lo hizo en Europa y África. Lo curioso es que el representante de Argentina, Enrique Wolff, no votó al delantero del Bayern Múnich (votó a Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y Pedri, en ese orden) y el de Polonia sí incluyó a Messi como el tercero.

Otras votaciones curiosas

Portugal se olvidó de su gran estrella, Cristiano Ronaldo (186 puntos), sacándole de su top5 para votar a Kanté. Lewandowski, Mbappé, Jorginho y Salah. El representante luso no votó tampoco a Messi como no hicieron otros países como Moldavia, Gambia, Hungría y Eritrea. No lo hizo tampoco Brasil, enemiga tradicional de Argentina, pero ni siquiera votó a Lewandowski: De Bruyne, Jorginho, Mbappé, Lukaku y Neymar fueron sus votos.

En España, donde el voto corre a cargo de Alfredo Relaño, el número uno fue para el delantero del Real Madrid: Benzema, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo y De Bruyne. El '9' blanco fue elegido mejor jugador del mundo por un total de diez periodistas de países algo extraños como Comoras, Madagascar, Túnez, Tahití, Chad o Togo. Los más votados en primera posición, claro está, fueron Messi (59 veces) y Lewandowski (47).

