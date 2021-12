Kylian Mbappé tiene todo preparado para su fichaje por el Real Madrid

En 2022 se producirá al fin el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Desde 2017 se lleva hablando de este movimiento y será el próximo año cuando al fin culmine esta operación que tanto ilusiona a la afición del equipo blanco. Tanto el club de Concha Espina como el delantero francés lo tienen todo listo para unir sus caminos.

Y esto pese a los intentos del Paris Saint-Germain por conseguir que el jugador firme su renovación. La temporada que viene, salvo sorpresa mayúscula, el internacional francés vestirá la camiseta merengue. El verano pasado ya pidió al club parisino que le dejasen salir. Desde el Parque de los Príncipes no accedieron entonces.

Creyeron en París que convencerían al delantero de acabar estampando su firma en nuevo contrato con el PSG. Para conseguir el objetivo no tuvieron reparos en forzar mediáticamente al futbolista. Pero estas medidas de presión implantadas por Al-Khelaifi y Leonardo han dado un resultado totalmente contrario al perseguido.

Mbappé durante un partido del PSG Reuters

Cada declaración del PSG para forzar la renovación de Kylian Mbappé ha estado seguida por un nuevo guiño del delantero al Real Madrid. Todos sus coqueteos se han vuelto virales. Sin tapujos ha ido marcando un camino que le lleva directamente al Santiago Bernabéu.

Deberes hechos

En 2017 pudo fichar por el Real Madrid. En aquel momento, el jugador francés decidió continuar en Francia. Del Mónaco al Paris Saint-Germain para seguir formándose y creciendo como futbolista. Una vez este proceso lo ha culminado con matrícula de honor, está listo para lo siguiente. Y eso es la casa blanca.

La adaptación ya la tiene encauzada. Tiene contactos en el vestuario madridista y sobre todo mantiene una especial relación con Benzema, con el que coincide desde el pasado verano en la selección de Francia. También con un Vinicius con el que pasará a compartir tridente. Tres jugadores que están llamados a liderar el fútbol europeo el próximo curso.

El delantero francés Kylian Mbappé Reuters

Aunque si hay algo que suele ser un hándicap para los futbolistas extranjeros, ese suele ser la barrera del idioma. Aquellos que no tienen el castellano como lengua materna deben aprenderlo, unos con mayor éxito que otros es. Pero este es un examen que Kylian Mbappé ya ha superado.

El delantero maneja bien el español y así lo ha dejado patente durante una entrevista con Thierry Henry: "Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar… Todo va a mejor".

Mbappé lleva desde que era un niño soñando con este momento. Algo que él mismo ha querido confirmar a través del cómic biográfico que ha publicado el pasado mes de noviembre. En este, el joven Kylian ya aseguraba a sus padres que se pondría la camiseta original blanca porque "cuando sea mayor" jugaría "en el Real Madrid".

