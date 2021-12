Kylian Mbappé y su nuevo guiño al Real Madrid: "Si vas a España y sabes hablar español..."

El próximo domingo se verá al completo la entrevista que Thierry Henry le ha hecho a Kylian Mbappé para Amazon Prime Video. Durante la conversación entre los dos genios franceses se habla de la barrera del idioma cuando juegas en otro país y la respuesta del actual delantero del Paris Saint-Germain se ha visto como un nuevo guiño al Real Madrid. Algo que ya hizo también durante la gala del pasado lunes del Balón de Oro 2021.

Es Henry el que le lanza el balón: "Tu inglés es bueno, ¿y tu español también?". Hay que recordar que el exjugador francés militó en la liga española en las filas del Fútbol Club Barcelona. Mbappé no dudó en contestar: "Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje importante".

Comenzada su declaración, lo bueno llegó a continuación: "Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar... Todo va mejor". Estas palabras llegan en medio de los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid en 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mbappé ya vino a España para visitar Valdebebas cuando tan solo era un niño. Es más, recientemente ha publicado un cómic biográfico en el que habla del sueño de vestirse de blanco. Fue en unas Navidades cuando Kylian recibió como regalo de Papá Noel varias camisetas de diferentes equipos. Entre ellas la del Real Madrid.

Sin embargo, el pequeño Kylian se dio cuenta de que la del Real Madrid no era la original y así se lo hizo saber a su madre: faltaba la cruz en lo más alto de la corona del escudo. Así que dijo lo siguiente: "No es la original y no me la pondré. La que sí me pondré será la original cuando sea mayor y juegue en el Real Madrid".

El sueño se hace realidad

Será este nuevo año 2022 cuando al fin se vea como convertida en realidad la profecía del futbolista galo. No fue en 2017 porque aún no se veía preparado para dejar su país y emprender una aventura en el mejor club del mundo. Ahora sí. Quiere jugar en el Real Madrid y hacer historia en el equipo merengue y en el mundo del fútbol.

[Más información - Mbappé y mucho más: los 1.726 millones que estarán en el mercado de fichajes a partir de enero]

Sigue los temas que te interesan