Laporta tiene fe ciega en Dembélé: "Me entusiasma, es mejor que Mbappé"

Joan Laporta sigue de cerca las relaciones con el Manchester City por el caso Ferrán Torres. Sin embargo, por el camino continúa pendiente del mercado y de lo que podría suceder en los próximos meses, ya que el Barça necesita hacer encaje de bolillos para poder fichar en enero, algo que ya le han prometido a la afición.

El presidente del FC Barcelona no se olvida de que para que puedan llegar nuevos jugadores será necesario cerrar alguna salida. Tiene esa esperanza y está decidido a conseguirlo. De momento, ya ha firmado a Dani Alves y hay otros jugadores como Ferrán Torres o César Azpilicueta que copan la actualidad.

Sin embargo, hay otro nombre que estos momentos le preocupa por encima de cualquier otro. Se trata de Ousmane Dembélé, un futbolista que tiene encandilado a todo el mundo en el Camp Nou a pesar de que su rendimiento ha sido alarmantemente bajo desde que llegó procedente del Borussia Dortmund.

Laporta ha pasado por micrófonos de TV3 para hablar sobre el caso de francés y sobre toda la actualidad del club en una entrevista en la que no ha escondido que las cosas con 'el mosquito' están complicadas. El extremo francés no está poniendo las cosas fáciles y el Barça no puede hacer grandes esfuerzos, algo que ya hizo con Ansu Fati y con Pedri.

Además, desde la entidad azulgrana temen que los petrodólares del Newcastle puedan estar presionando a los agentes del jugador, quienes son los que realmente han tensado la cuerda de las negociaciones en las últimas semanas. Por eso, en la junta directiva del abogado catalán no terminan de verlo claro aunque la confianza es ciega.

"Tenemos muy buena relación con Dembélé y él quiere quedarse. Nosotros también lo queremos porque es un gran jugador. Son situaciones que necesitan una negociación con los representantes que quieren lo mejor para el futbolista. A mí Dembélé me entusiasma, es mejor que Mbappé".

Por otro lado, Laporta también habló sobre el estado de otro valor del club castigado por las lesiones. Se trata de Ansu Fati, quien sufrió una importante lesión muscular en Balaídos en un partido de Liga contra el Celta. El presidente no ha querido mojarse sobre si estará o no ante el Bayern de Múnich: "Es algo que tendrán que decidir los médicos, pero creo que está complicado".

El presidente también habló sobre la situación global de los fichajes y las conversaciones que han tenido con el nuevo entrenador para terminar de planificar los movimientos de las próximas semanas: "Xavi nos ha pedido reforzar la plantilla y vamos a intentar hacerlo, pero en este momento no tenemos margen salarial para hacerlo. Por tanto, en este momento no se puede, pero hay que dejar trabajar a la dirección deportiva".

El nombre que ahora mismo está en el puesto número uno de la agenda de fichajes, Ferrán Torres, es todavía un imposible, pero esperan poder encontrar la vía de, al menos, luchar por su fichaje: "Es uno de los jugadores que la dirección deportiva tiene en el punto de mira, pero hay muchos otros. Hay que esperar a ver cómo va todo".

