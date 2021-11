Karim Adeyemi, de volver a su barrio tras salir del Bayern a ser pretendido por todos en el Salzburgo

La precocidad en el mundo del fútbol alarma a todos los clubes de cualquier joven emergente. La explosión de Erling Haaland en el año en el que se sale con el RB Salzburgo en la Champions League es un ejemplo al que los grandes buscan adelantarse. Con Karim Adeyemi (Múnich, Alemania, 2002) ya no lo podrán hacer y tendrán que pasar por caja. Al Barça, Borussia Dortmund y Bayern Múnich ya les han dado precio: 40 millones de euros.

De momento, se le podría calificar como el gran tapado, pero lo cierto es que los grandes de Europa están haciendo pequeños movimientos para intentar acercarse a su fichaje. En estos momentos, este versátil delantero del año 2002 es la nueva perla que está encandilando a los ojeadores del Viejo Continente. El próximo mes de enero cumple 20 años, una edad perfecta para dar el salto a un club grande y son muchos los que ya se están pegando por él.

El teutón no es un jugador corpulento, destaca por sus habilidades con el balón en los pies, así como su gran verticalidad. El delantero marca más de un gol cada dos partidos, una media más que aceptable. En 22 partidos disputados esta temporada el joven atacante ha anotado un total de 15 goles, tres de ellos en cuatro partidos en la Champions. Pero su progresión viene llamando la atención desde hace varios años, cuando llegó al equipo de la empresa Red Bull.

Karim Adeyemi celebra un gol con el Red Bull Salzburg en la Champions League Krugfoto / Apa / Dpa

Si ya venía prometiendo fuerte desde la cantera de la entidad de la bebida energética, su primer año en la élite está siendo más que satisfactorio. Su padre es nigeriano y su madre rumana, pero nació en Múnich. Ya ha elegido jugar con Alemania, de hecho ha jugado varios partidos con la absoluta después de convertirse en campeón de Europa Sub21 este último verano. Podría cerrar este magnífico 2021 de su consagración dando el salto definitivo a su carrera.

Thomas Solomon

Desde comienzos del mes de noviembre, su representante, Thomas Solomon, ha estado visitando a los mejores clubes de Europa para dar a conocer la situación de su futbolista. El jueves día 4 estuvieron en Madrid, donde se reunieron con los de Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero el FC Barcelona también está al tanto de lo que piden desde Austria para poder llevarse al jugador. Hay dos principales candidatos que están por delante de estos dos equipos: PSG y Borussia Dortmund. La razón también está clara: sustituir a Mbappé o Haaland.

El Bayern Múnich también ha entrado en los rumores, pero está prácticamente descartado. Hay una razón clara: el pasado de Adeyemi. Cuando era joven, fue rechazado por el equipo de su ciudad en el que se formó hasta 2012. "Como soy de Múnich y el Bayern es el mejor club de la ciudad y era mi club favorito, estaba muy feliz de tener la oportunidad de jugar con los mejores jugadores jóvenes de la ciudad. Mi ídolo siempre fue Arjen Robben. En el Bayern se hizo evidentemente rápido que había un plan preciso. Si tú, como jugador se salía de la línea o no se plegaba a este plan, generalmente recibía poco apoyo. No creo que el club esté apostando por jugadores que tengan sus propias ideas sobre cómo atacar", explicó en una ocasión.

Karim Adeyemi en un partido con el RB Salzburg Reuters

Un golpe para un niño. "Por supuesto que estaba triste al principio, pero poco después seguí jugando al fútbol y decidí volver a mi antiguo club en Forstenried. Después de un torneo en el que los ojeadores de Unterhaching estuvieron presentes, se acercaron a mí y quisieron ficharme", explicó cambiando rápido de parecer. Ingresó en la cantera del Spielvereinigung Unterhaching en el que permaneció y mejoró sus prestaciones sobre el verde hasta 2018, cuando fichó por el Red Bull Salzburgo.

La carrera

Es un jugador que despunta principalmente por dos destrezas: calidad en espacio reducido y velocidad; dos facultades que definen a un futbolista muy joven que, como tantos otros, ha sido creado y moldeado en la industria europea más productiva de los últimos años. Los métodos de trabajo del equipo austriaco que instaló Roger Schmidt basados en la escuela del 'Gegenpress' han forjado un futbolista moderno y preparado para hacer evolucionar cualquier equipo.

No parte con el nombre de Vinicius, Mbappé o Haaland, pero va camino de demostrar que no tiene nada que envidiarle a ninguno ya que sus prestaciones y su capacidad marcar goles están quedando patentes. El jugador no sabe qué va a suceder con su futuro, pero es consciente de que, dado su buen rendimiento, el próximo verano podría ser clave en su carrera deportiva. Los grandes de Europa ya se pelean por el último gran talento al que Red Bull le ha dado alas.

