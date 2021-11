El día en que Usain Bolt pudo cambiar la historia del atletismo y de los Juegos Olímpicos

2017 quedó marcado dentro de la historia del deporte por ser el año en el que Usain Bolt dijo adiós al atletismo. Lo hizo como el gran rey de la velocidad y después de ganar en los últimos Juegos Olímpicos, los de Río 2016, tres medallas de oro. Nadie ha podido dejar en el olvido sus registros y eso es algo que no ha pasado por alto el propio atleta, quien ha reconocido que podría haber triunfado en los JJOO de Tokio 2020.

La velocidad se quedó un poco huérfana y el pasado verano, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los grandes atractivos era quién cogería su testigo y si se llegarían a batir los récords del jamaicano tanto en los 100 como en los 200 metros lisos.

Pese a que se habló de nuevas tecnologías y de que las zapatillas podrían ayudar a batir los récords de Usain Bolt, nada de esto ocurrió. El jamaicano sigue siendo el hombre más rápido del mundo y, de hecho, él mismo cree que de haber corrido en Tokio, hubiera ganado el oro.

Usain Bolt, tras ganar la medalla de oro en los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Reuters

No quiso regresar, por la edad y porque ahora está inmerso en otros temas, incluso llegó a coquetear con el fútbol, del Manchester United al Borussia Dortmund, pasando por el Central Coast Mariners, pero a nadie se le escapa que de haber estado presente en la cita de Japón, Bolt podría haber cambiado la historia del atletismo y de los Juegos Olímpicos.

El oro de Tokio

El nuevo rey de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue el italiano Lamont Marcell Jacobs con un tiempo de 9,80. 'Lejos' del 9,63 con el que paró el cronómetro Usain Bolt en Londres 2012. Es por esta marca por la que el jamaicano piensa que, a sus 35 años, podría haber conquistado el oro en los pasados JJOO.

"Mi entrenador me dijo una cosa clave cuando me retiré. Me contó que los nuevos chicos no van más rápido. Todo lo contrario, son más lentos. Nunca había tenido esa forma de pensar", dijo recientemente el ocho veces campeón olímpico entre las pruebas de los 100 metros, 200 metros y el relevo 4x100.

Usain Bolt, durante un acto en Jamaica Europa Press

Para Usain Bolt marcar menos de 9,80 hubiese sido posible pese a su edad si hubiera entrenado para estar en Tokio 2020: "El hecho es que los chicos no van realmente rápido. Lo sé porque he estado en esa barrera durante mucho tiempo y solo di pasos atrás con el avanzar de los años. Así que estaría en ese registro".

"No hay nadie en esta generación que yo sienta que puede batir los récords. Deben pasar más años para que se puedan batir", continuó explicando el exvelocista. Desde los Emiratos Árabes, en un evento del que formó parte, Bolt reconoció que echó de menos estar en Tokio: "Lo eché de menos. Estaba como... Desearía estar corriendo". "Forma parte de mí. Vivo para esos momentos. Fue muy complicado de ver", añadió.

Un referente

La última vez que compitió fue en el relevo 4x100 durante el Campeonato del Mundo de Atletismo de Londres 2017. Y son muchos los que no dejan de preguntarse por qué no vuelve a la competición si se ve preparado para seguir ganando.

De hecho, el mejor tiempo de este 2021 es el que marcó Trayvon Bromell en Nairobi (Kenia) con 9,76. Pero la cabeza de Usain Bolt, pese a reconocer que echó de menos estar en los Juegos de Tokio 2020, está en otras cosas: "Es motivación. He hecho todo en el deporte y siempre he estado preparado porque es el más alto nivel".

Uno de los proyectos que le han puesto sobre la mesa ha sido el de formar parte de la Federación Internacional de Atletismo (IIAF), pero considera que esto no es para él: "No quiero ese trabajo. Requiere mucho que hacer y estrés al máximo".

Ahora hay que esperar a ver cuál es la siguiente idea para llevar a cabo, pero Usain Bolt tiene algo muy claro: seguirá luchando contra el racismo. "Me hubiese arrodillado, sin lugar a dudas", respondió al ser preguntado qué hubiese hecho si hubiera estado en la cita olímpica de Japón. Un día que podría haber cambiado la historia del deporte.

