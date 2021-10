Nesta Carter, la oveja negra del 'clan Usain Bolt': tramas de dopaje tapadas por una enfermedad

El atleta jamaicano Nesta Carter lo ha vuelto a hacer. El velocista jamaicano, ídolo en su país perteneciente a la mejor generación de toda la historia, les ha vuelto a dejar en vergüenza y ha mancillado lo que para ellos es una auténtica religión, el atletismo, y en especial las pruebas de velocidad.

Carter está considerado como uno de los grandes discípulos del mejor de todos los tiempos, el rey absoluto, Usain Bolt. Su nombre siempre ha ido de la mano del 'relámpago' y de otros corredores de la talla de Asafa Powell o Yohan Blake. Sin embargo, se ha convertido en el gran señalado de todos ellos y en el culpable de que todas las sospechas sobre una pequeña trama de dopaje se centren en el atletismo jamaicano, ya que pocos confían ahora en sus excusas tras el segundo positivo su carrera.

Una retirada muy polémica

El final de la carrera del atleta Nesta Carter ha sido de lo más controvertido. Fue hace dos meses cuando anunció su retirada del deporte en condiciones bastante extrañas. A sus 35 años, y después de haber participado muy poco en las últimas grandes pruebas, decía adiós definitivamente. Todo lo achacaba a unos problemas de salud que habían supuesto una losa demasiado pesada de llevar tanto para él como para la ley. Extraño cuanto menos.

Fue a finales de agosto cuando Carter dijo basta. El motivo no era otro que unos problemas de salud que le obligaban a tomar un medicamento que, curiosamente, no estaba permitido por la ley antidopaje de la Agencia Mundial. Para no infringir las leyes en la recta final de su trayectoria, decidía echarse a un lado y poner fin a su carrera.

Nesta Carter antes de una competición Reuters

"Ya no puedo dar lo mejor de mí como atleta en el deporte que conozco y amo. Como resultado, y por otras razones, estoy anunciando mi retirada del atletismo". Además, Carter añadía que a ese problema de salud se le unía una importante lesión que le había estado persiguiendo durante los últimos meses y que no le había permitido competir. De esta forma, colgaba las zapatillas de manera profesional para siempre.

Adiós con polémica

Esta extraña retirada se produjo hace algunas semanas. Sin embargo, el nombre del ya exprofesional Nesta Carter ha vuelto al centro de las miradas en los últimos días porque la Agencia Mundial Antidopaje ha vuelto a registrar un nuevo positivo del jamaicano, el segundo de su carrera deportiva.

La notificación se produjo hace unos días y ha supuesto un nuevo golpe a su reputación, la cual puede verse agravada, ya que Carter se enfrenta a una amplia investigación para conocer el origen de su positivo que, lógicamente, responde a uno de sus últimos controles cuando todavía se encontraba en activo.

El excorredor jamaicano se enfrenta ahora a una audiencia que va a examinar su caso a fondo en unos días para establecer una posible sanción que tendrá que estudiarse detenidamente, ya que en caso de ser un castigo deportivo este tendría poco efecto sobre un atleta ya retirado.

Nesta Carter en una competición con Jamaica Reuters

El castigo a Bolt

El principal problema con Nesta Carter es, entre otras cosas, su complicado historial. A la AMA no le gustado nada que este positivo haya salido a la luz justo cuando Carter ya había anunciado su retirada, hecho que explicaba que lo había hecho, entre otros motivos, precisamente para no incumplir sus leyes. Sin embargo, antes de decir adiós fue cazado, añadiendo el segundo de sus positivos a su historial.

Si este ha sido polémico, el primero fue uno de los más mediáticos que se recuerdan y estuvo muy relacionado con la figura de Usain Bolt, el rey absoluto de las pruebas de velocidad masculina y todo un icono para Jamaica y para el deporte mundial. Se produjo durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, lo que le acarreó tanto a él como a todo el equipo jamaicano la pérdida de la medalla de oro en la prueba del relevo 4x100. De esta forma, rompió el expediente inmaculado de Bolt, que pasaría de tener 9 a 'solo' 8 oros. Y esto fue así porque su positivo tardó muchos años en descubrirse.

Todo sucedió en el año 2017 cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó sus recursos tras conocerse que había dado positivo en las pruebas olímpicas de Pekín por una sustancia conocida como Methylhexaneamina. Carter había recibido su amonestación y la comunicación de su positivo a principios de ese mismo año. Lo más curioso es que la infracción se demostró años después de la realización de los controles, en unos nuevos análisis que se hicieron con unos métodos más avanzados que los que se conocían en 2008.

El equipo jamaicano del 4x100 con Usain Bolt y Nesta Carter Reuters

Tras esas pruebas realizadas años después, se descubrió el engaño de Carter. Ahora, lo que la AMA teme es que Carter haya podido conseguir esconder más conductas dopantes como hizo durante tantos años con el positivo de Pekín en lo que podría haber sido una trama de dopaje a pequeña escala, pero dilatada en el tiempo. De ahí, la nueva investigación abierta tras su segundo positivo confirmado.

Éxitos en la sombra

Nesta Carter, desde aquel positivo que condicionó el récord de Usain Bolt, siempre ha sido recordado como la oveja negra del rebaño del 'relámpago'. A pesar de sus escarceos con el dopaje, también ha tenido algunos éxitos reseñables, aunque muchos de ellos llegaron de la mano de sus compañeros de selección. En sus mejores momentos, Carter era capaz de cubrir los 100 metros lisos en tiempos muy por debajo de los 10 segundos. Su mejor marca es de 9.78, la que supone la novena mejor de todos los tiempos y la cuarta histórica de su país.

Junto a ese éxito, el de estar entre los 10 mejores velocistas de siempre por tiempos, figuran sus oros ganados en Campeonatos del Mundo. Venció en Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015, conquistas todas en las pruebas de relevo. Su mayor éxito individual fue un bronce en los 100 metros de Moscú 2013 y una plata mundial en los 60 metros de Estambul 2012.

Sin embargo, por encima de todos brilla con especial fuerza su oro olímpico ganado en el 4x100 de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto a Michael Frater, Yohan Blake y Usain Bolt, título que ese sí no les fue retirado y con el que además firmaron el récord del mundo de la prueba que sigue todavía vigente y que será difícil de superar debido a la falta de una figura tan dominante como la de Bolt. Ahora, su última aparición fue en el Festival de la Velocidad, el pasado 20 de marzo pasado en el estadio nacional de Kingston, con una pobre marca de 10.51 en los 100 metros. Y después ha llegado una despedida y una investigación de la que todavía no se conoce su final.

[Más información: Kashafali, el 'Usain Bolt' paralímpico: el refugiado que hace historia tras ser acusado de farsante]

Sigue los temas que te interesan