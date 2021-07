Usain Bolt 'se moja' en el debate de las zapatillas: "Es injusto, yo bajaría seguro de los 9,5"

Usain Bolt seguirá de cerca los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que el jamaicano mantiene los récords en las pruebas de los 100 y los 200 metros lisos. Pero las novedades en zapatillas han provocado que varios atletas comiencen a mejorar sus tiempos de manera anormal y eso es algo que ha indicado a la leyenda de la velocidad.

Los nuevos modelos de zapatillas han recibido numerosas críticas en los últimos tiempos. Incluso hasta el punto de considerarse ilegales, al ser elaboradas con materiales cada vez más ligeros y que además ofrecen una especie de impulso en cada pisada que ayuda en la carrera.

Estas novedades incluyen en el calzado placas de fibra de carbono que se combinan con espumas especiales superreactivas. Ante esto y cuando se habla de que sus marcas están en peligro, Usain Bolt ha tomado la palabra para señalar que es "extraño e injusto".

Bolt hace el arquero después de quedar 3º en la final de los 100 metros Reuters

"Cuando lo vi no me lo podía creer, se están ajustando las zapatillas de clavos a unos niveles que dan ventajas a los atletas para correr más rápido. Esto es extraño e injusto para muchos atletas, que en su momento intentaron modificar los clavos en el pasado y les dijeron que no. Y ahora lo están haciendo, es ridículo", ha explicado el jamaicano en declaraciones para Reuters.

Bolt ha asegurado, además, que de haber usado él este tipo de zapatillas habría llegado a bajar de los 9,5 segundos. Apuntar aquí que su récord del mundo en los 100 metros lisos es de 9,58, marca que nadie ha podido superar hasta la fecha. "Por debajo de 9.5 seguro. Sería una locura saber que los récords se baten por un modelo de clavos determinado", ha afirmado en The Guardian.

Postura contraria

En Tokio el gran favorito para convertirse en el rey olímpico de la velocidad es Trayvon Bromell. Con una marca de 9,77, el velocista ha asegurado que no cree que sus zapatillas, de New Balance, tengan nada que ver en su registro: "No creo que haya datos que digan que hay una mejora tan grande como dicen".

Precisamente, hace unos días el propio Usain Bolt dejó claro que Trayvon Bromell era su favorito para ganar los 100 metros: "Ha progresando mucho, ha demostrado que está listo y está en forma. Si se mantiene así, debería estar en lo más alto". Pero la sombra de la sospecha está ahí.

De hecho, un atleta como Álex Wilson ejemplifica esta sospecha al bajar de un tiempo de 10,08 a 9,84. "Mi arma secreta, mis zapatillas. Hice un entrenamiento de 30 metros que normalmente corría en 2.80 e hice 2.60", aseguró el suizo, quien corre con zapatillas Puma.

