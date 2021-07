Usain Bolt no ve peligrar sus récords en los Juegos Olímpicos de Tokio: "Estoy muy confiado"

Hablar de Usain Bolt es hacerlo de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. Considerado como el hombre más rápido de la historia, pese a estar retirado, el jamaicano continúa teniendo las plusmarcas mundiales en las pruebas de 100 y 200 metros.

Su reinado podría poner fin en los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan el próximo 23 de julio, pero el atleta ya ha asegurado que confía en que ninguno de sus récords caiga en la capital nipona. Eso sí, ha apostado por quién será el nuevo rey de la velocidad.

Usain Bolt posee los récords tanto en los 100 metros, con un tiempo de 9,58, como de los 200 metros, con su marca de 19,19. Es por eso por lo que ve muy difícil que alguien pueda correr por debajo de esos 9,58 segundos la que se conoce como la prueba reina del atletismo.

Usain Bolt agradece el calor del público brasileño Reuters

Así lo ha confesado el velocista en una entrevista que ha publicado el Comité Olímpico Internacional (COI). "Estoy muy confiado -en que no habrá récord-. No estoy diciendo que no vaya a suceder, pero no creo que estén al nivel suficiente para correr en 9.58 o en 19.19", ha asegurado el jamaicano.

Hay que recordar que Bolt puso su nombre en la historia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y fue un año más tarde, durante los Mundiales de Berlín cuando consiguió las dos marcas que todavía continúan siendo imbatibles en la actualidad. Y pese a que no ve a nadie arrebatándole su récord, sí que ha hecho su particular quiniela sobre el vencedor de la prueba de 100 metros.

Para Usain Bolt el ganador en Tokio será Trayvon Bromell. "Ha progresado mucho, ha demostrado que está listo y está en forma. Si se mantiene así, debería estar en lo más alto", ha afirmado el jamaicano. Por su parte, el estadounidense Bromell ha sido el más veloz este año con una marca de 9,77 segundos.

Regreso a la pista

Sí, Usain Bolt vuelve a la pista. Pero no, no será para competir de manera oficial. Según se ha conocido, el rey de la velocidad disputará una carrera de 800 metros en el marco de una campaña de promoción de una marca de venta de automóviles de segunda mano. "Definitivamente lo extraño un poco… Estoy emocionado de estar entrenando y simplemente correr y ver lo que puedo hacer", ha asegurado en la NBC.

