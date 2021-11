Garbiñe Muguruza coge el testigo de Arantxa Sánchez Vicario en las WTA Finals: se busca maestra española

Garbiñe Muguruza ya espera en la final de las WTA Finals 2021. La tenista quiere ser la primera española en conquistar la Copa de las Maestras, después de ganar a Paula Badosa, y marcar así un hito en la historia del tenis español. Y es que ninguna mujer ha conseguido esta gesta antes. La que más cerca estuvo de conseguirlo fue Arantxa Sánchez Vicario.

Fue en el año 1993 cuando Arantxa Sánchez Vicario, considerada como la mejor tenista española de la historia, llegó al partido definitivo por el título en las WTA Finals. Su rival fue otra leyenda como Steffi Graf y, en aquella ocasión, salió como vencedora la alemana gracias a imponerse con un 6-1, 6-4, 3-6 y 6-1.

Desde entonces ninguna tenista con nacionalidad española ha vuelto a alcanzar la final de la Copa de las Maestras... hasta ahora. Lo cierto es que habría representación de España en la Final de las WTA Finals 2021 sí o sí. Y esto es porque en la primera de las semifinales se vieron las caras Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.

Abrazo entre Garbiñe Muguruza y Paula Badosa en las WTA Finals 2021 Reuters

La hispano-venezolana se hizo con la victoria y arrasó en la pista para un marcador final de un doble 6-3. Entró de 'rebote' en las WTA Finals después de que Ashleigh Barty, actual número 1 del circuito femenino, anunciase que no estaría en la edición de 2021 de la Copa de las Maestras debido a los controles contra la Covid-19 que están vigentes en México. Y es que el torneo se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara.

Ocupando la que debía ser la plaza para Barty llegó Muguruza al campeonato y... ¡vaya torneo está firmando! Pasito a pasito se ha colocado en la final, aunque no con un trayecto inmaculado y es que perdió frente Pliskova en la fase de grupos por 4-6, 6-2 y 7-6. Sin embargo, lo importante es que luchará por un título que nunca ha ganado España.

Cita con la historia

28 años han pasado desde que Arantxa Sánchez Vicario luchó por convertirse en la maestra del tenis en 1993. Casi tres décadas han tenido que transcurrir para que otra representante española, como es Garbiñe Muguruza, vuelva a pelear por poner el nombre de España en lo más alto dentro de la categoría femenina de este deporte.

Lo cierto es que la mitad del trabajo ya estaba hecho porque Muguruza se enfrentaba a Badosa en semifinales. Por lo que sí o sí habría una española representando al tenis femenino en la final de las WTA Finals. Fue la veterana la que se llevó el billete. En parte por mostrar pocas grietas en su juego y también por obligar a su rival a defenderse en lugar de atacar, que es el verdadero sello de identidad de la joven tenista, nacida en Nueva York.

Paula Badosa, durante las WTA Finals 2021 Reuters

Garbiñe Muguruza coge el testigo así de Arantxa Sánchez Vicario. Y, además, también está relacionada con otros de los ilustres nombres del tenis español: Conchita Martínez, su entrenadora. La hispano-venezolana no se pudo mostrar más orgullosa de lo conseguido después del encuentro de semifinales frente a Paula Badosa.

Aunque no lo celebró por todo lo alto por respeto a Badosa: "He estado comedida por respeto a Paula y sé cómo se puede estar sintiendo en estos momentos. Era lo adecuado. Además, me queda otro partido. Es difícil y quiero estar concentrada, no dejarme ir en ningún momento".

La número 1

Lo que tiene muy claro Muguruza es que su objetivo es ser la número 1 del ranking de la WTA: "He jugado muy bien, ha sido el mejor partido aquí en Guadalajara. He sufrido estos días para estar hoy mejor. Y era un partido difícil por ser una semifinal histórica entre españolas y el primero contra Paula. Era un partido muy mental, más que tenístico, porque ambas estábamos jugando increíble. Concentración, con ganas y decisión. Me he levantado para ir a por el partido desde el minuto uno".

Garbiñe Muguruza, en las WTA Finals 2021 Reuters

Para finalizar su intervención después de ganar a Paula Badosa, Garbiñe Muguruza colocó la Copa de las Maestras a la misma altura que cualquiera de los cuatro Grand Slam: "Está al mismo nivel que un Grand Slam porque es entre las ocho mejores, las maestras. Cada partido es casi como una final. Es un torneo exclusivo, es muy difícil llegar. A ver si puedo dar el golpe final y es una supertemporada".

Una cita para la historia para ser la primera maestra española de la historia del tenis. Garbiñe Muguruza está a un paso de conseguirlo. De lograr lo que Arantxa Sánchez Vicario no pudo. La hispano-venezolana se acerca al sueño y después... a por el número 1 de la WTA.

