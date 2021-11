El Real Madrid quiere fichar más promesas: Adeyemi y los otros nombres de la lista

El Real Madrid quiere construir un gran proyecto en lo deportivo para los próximos años que se apoye en un pilar tan importante como es el estreno del nuevo Santiago Bernabéu. El club blanco lleva años siguiendo un plan específico a la hora de mirar al mercado de fichajes, marcado por la contratación de jugadores en su último año de contrato o que ya son libres y el reclutamiento de jóvenes promesas.

En el fútbol actual, no dejan de surgir nuevos futbolistas a seguir cada año y el Madrid intenta poner el ojo allá donde alguna perla empieza a despuntar. El último ejemplo es el fichaje de Eduardo Camavinga, con solo 18 años, que se salió en la Ligue-1 siendo un adolescente y ahora tiene un hueco en el primer equipo blanco. Si bien el foco está puesto en dos operaciones grandes (Kylian Mbappé y Erling Haaland), el club de Chamartín ha ido apuntando otros nombres que poco a poco se van desvelando.

El último del que se habla con insistencia es Karim Adeyemi (Múnich, 2002), delantero del RB Salzburgo. Este futbolista alemán es saliéndose en el mismo equipo en el que lo hizo Haaland antes de dar el salto al Borussia Dortmund y lleva 14 goles en 21 partidos este curso. En Alemania, este jueves se anunció que el agente del jugador se había visto con el Real Madrid y el Atlético para hablar sobre su futuro.

Karim Adeyemi en un partido con Alemania Europa Press

Adeyemi es una de las últimas promesas que revoluciona el fútbol europeo. El Madrid está al tanto de su situación, pero hay clubes como el propio Dortmund o el PSG, que le ven como reemplazo de Haaland y Mbappé, respectivamente, que también andan detrás de él y pueden elevar el precio de la puja.

Pero Adeyemi no es el único nombre que ha trascendido en el entorno del Real Madrid a lo largo de la semana. Otro ha sido Fabio Carvalho (Lisboa, 2002). Este jugador, que puede jugar tanto por las bandas como de '10', termina contrato con el Fulham a final de temporada y parece tener decidido cambiar de aires. En Inglaterra apuntan al Madrid como el favorito para hacerse con él, aunque en la Premier le quieren los 'grandes'.

Las joyas del Ajax

El Madrid vigila a muchas perlas, pero también se da el caso de que una gran parte de ellas sueña con vestir algún día de blanco. Dentro de este grupo se pueden incluir a las dos joyas de un Ajax que vuelve a sorprender en la Champions League. Son Antony (Sao Paulo, 2000) y Ryan Gravenberch (Ámsterdam, 2002).

Ambos brillan en el club neerlandés. Antony, que juega como extremo derecho, ya dijo el pasado verano que le atraía el fútbol español y ponía sus ojos en el Madrid y en el Barça. En el caso de Gravenberch, cuyo nombre se ha vinculado con el equipo blanco en el último año, siempre ha tenido a Zinedine Zidane como su gran referencia.

Fofana y Tchouameni

Hay otros a los que el aficionado del Madrid ya se habrá ido acostumbrando a escuchar sus nombres en los últimos tiempos. Dos franceses, Wesley Fofana (Marsella, 2000) y Aurélien Tchouameni (Ruan, 2000), han dejado de ser 'desconocidos' para tener un hueco predilecto en la agenda blanca. El primero juega de central y se está recuperando de una grave lesión y el segundo se erige como el heredero de Pogba en el fútbol galo.

La lista no deja de crecer y hay que recordar a otros 'viejos' (por muy jóvenes que sean) objetivos que se mantienen ahí, como el caso de otro francés, Rayan Cherki (Lyon, 2003). Obviamente, no todos llegarán a jugar en el Real Madrid, puesto que no hay hueco para tanto jugador y al tiempo van creciendo en La Fábrica otros talentos (véase Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Arribas, Marvel, Peter Federico, Bruno Iglesias...) que quieren una oportunidad. Lo que está claro es que en el club blanco se sigue poniendo el foco en los jóvenes para atar a los mejores de las generaciones que vienen.

Sigue los temas que te interesan