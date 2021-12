Felipe Reyes, embajador del Real Madrid: "Que el club haya pensado en mí es muy importante"

Felipe Reyes comienza una nueva vida tras su retirada como jugador del Real Madrid de baloncesto. El eterno capitán merengue ejercerá de embajador de la entidad en un cargo al que se está adaptando con rapidez. Pese a dejar atrás las canchas, los reconocimientos siguen llegando y el próximo 13 de diciembre recibirá el Premio María de Villota 2020 a la Hazaña Deportiva en los galardones que se entregan en la Ciudad de la Raqueta.

El cordobés ha destacado que es un "orgullo" recibir este premio "por donde viene, por rendir homenaje a María -de Villota- y por el palmarés de deportistas que han obtenido este galardón". Además, ha explicado cómo se siente con este nuevo cargo y lo que ha supuesto hacer historia en el Real Madrid.

"Es una situación diferente a la de jugador, pero me siento muy feliz y agradecido al club y al presidente, Florentino Pérez, por seguir vinculado al Madrid y darme la oportunidad de mantenerme cerca del equipo", ha destacado Felipe Reyes, confirmado como embajador de la entidad madridista hace apenas unos días. "El Madrid tiene una imagen increíble tanto en fútbol como en baloncesto. Un prestigio en toda Europa insuperable. Que hayan pensado en mí para representar al club, es algo muy importante", ha agradecido.

Felipe Reyes y Florentino Pérez en su acto de despedida Real Madrid

Felipe Reyes colgó las botas a los 41 años. Una edad de veterano y pese a la que dio el máximo hasta el último partido. "El secreto es esforzarte y trabajar siempre como si fuese el primer día", ha indicado el exjugador de baloncesto. "Gracias a ese trabajo y esfuerzo, he logrado estar 17 temporadas como jugador. Cuando estás en un club como es el Madrid, también tienes que dar una imagen para poder estar en una entidad de este prestigio", ha afirmado.

Durante su estancia como capitán, el que fuera pívot intentó "transmitir estos valores" para que "todo jugador" que se pusiera la camiseta del Real Madrid supiera "que tene que luchar hasta el final, dar la cara y no relajarse nunca". "Cuando estaba jugando y conseguía algún récord, le daba importancia un momento y luego me centraba en el siguiente partido", ha explicado. Sin embargo, una vez retirado, ha logrado darle "la importancia que se merece".

Cambios en el baloncesto

Felipe Reyes, además, ha analizado cómo el baloncesto ha ido cambiando en los últimos tiempos. Aunque "el juego es el mismo", sí que ha habido cambios "físicamente". Además, se han tenido que adaptar a la tecnología "y todo lo que hace" que su carrera deportiva "pueda alargarse". "Técnicamente, han salido jugadores muy buenos, pero eso también sucedía en el año 2000", ha valorado.



El excapitán no ha querido elegir a un entrenador en concreto durante su carrera, pues todos le han aportado "exigencia y las ganas de mejorar". "Cuando se han presentado obstáculos que me han impedido estar al nivel que me gustaría, esos entrenadores me han ayudado a no caer", según Felipe Reyes.

La NBA

Reyes, pese a que siempre ha existido ese potencial, sí que ha admitido que "el nivel de jugadores en España ha subido". El gran estandarte fue Fernando Martín, que "en un momento en el que era muy difícil ir a la NBA", logró hacerse un hueco. "Luego vino Pau -Gasol- y en Estados Unidos se dieron cuenta del nivel que había en España". Eso, sumado al nivel de la Selección, puso a España en el mapa.

Ahora, "por todos los jugadores que están destacando", cada vez "se fijan más en el baloncesto europeo" porque "la diferencia no es tan grande" más allá del físico. "Es cierto que puede servir de puente para ir a la NBA pero el pensamiento de todos es conseguir los títulos en juego. El objetivo no es ir a la NBA si no ser campeón con tu equipo", ha indicado sobre los jugadores de Euroliga.



Por último, destacando la cantera del Real Madrid, ha recordado que se suma "tener los mejores entrenadores, las mejores instalaciones" y cuidar muy buen a los jóvenes. "Todo el mundo quiere jugar en el Madrid y esa forma de trabajar, hace que terminen saliendo muchos jugadores", ha concluido en la entrevista previa a recibir, el próximo 13 de diciembre, el Premio María de Villota organizado junto a Ciudad de la Raqueta.



